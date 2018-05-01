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صدمة الوداديين في الحارس لعروبي وهذه قصة العمرة والتوقيع لفريق سعودي

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 10:02 صدمة الوداديين في الحارس لعروبي وهذه قصة العمرة والتوقيع لفريق سعودي | سبور
صدمة الوداديين في الحارس لعروبي وهذه قصة العمرة والتوقيع لفريق سعودي
وجه زهير لعروبي الحارس السابق لفريق الوداد البيضاوي ضربة قوية للجمهور والمكتب المسير للنادي، بعد توقيعه يوم أمس السبت لصالح فريق أحد السعودي لعقد يمتد لموسم واحد.

'' شوف سبور''

وجه زهير لعروبي الحارس السابق لفريق الوداد البيضاوي ضربة قوية للجمهور والمكتب المسير للنادي، بعد توقيعه يوم أمس السبت لصالح فريق أحد السعودي لعقد يمتد لموسم واحد.

وكشفت مصادر ودادية، أنه اقترح على المكتب المسير قبل نهاية عقده مع الوداد مناقشة أحد العروض الذي توصل به من أندية سعودية والدخول في مفاوضات معها لكن فريقه فضل تجديد عقده دون المراعاة لأهدافه ومسيرته الرياضة علما أنه فقد رسميته مع نهاية الموسم وكان ضحية للعديد من الانتقادات من طرف الجمهور.

وأفادت ذات المصادر، أن الحارس أقنع إدارة الفريق بالسماح له لقضاء مناسك الحج مباشرة بعد الاختلاف حول القيمة المالية لتجديد عقده مع الوداد ليصدم الجميع بتوقيع عقد مع فريق سعودي.

 

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شوف سبور المغرب زهير العروبي الوداد الدوري السعودي

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