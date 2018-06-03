 بالصور..كريم مدرك يقدم أوراق اعتماده كسفير فوق العادة للمغرب في كيريباتي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ضبط 68 حالة غش في الامتحان الجهوي للباكلوريا في درعة تافيلالت | مجتمع

ضبط 68 حالة غش في الامتحان الجهوي للباكلوريا في درعة تافيلالت

بالصور..كريم مدرك يقدم أوراق اعتماده كسفير فوق العادة للمغرب في كيريباتي | بوليتيك

بالصور..كريم مدرك يقدم أوراق اعتماده كسفير فوق العادة للمغرب في كيريباتي

مؤلم..بسبب مشاكل مع زوجته: شخص ينتحر شنقا بالدريوش | حوادث و حقوق

مؤلم..بسبب مشاكل مع زوجته: شخص ينتحر شنقا بالدريوش

محنة الأستاذة مينة بوشكيوة تتفاقم وتقرر الدخول في اعتصام مفتوح | مجتمع

محنة الأستاذة مينة بوشكيوة تتفاقم وتقرر الدخول في اعتصام مفتوح

بسبب المقاطعة .. توقيف أعضاء في شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي | بوليتيك

بسبب المقاطعة .. توقيف أعضاء في شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي

حادثة سير خطيرة بالفقيه بن صالح بعد اصطدام بيكوب وتراكتور | حوادث و حقوق

حادثة سير خطيرة بالفقيه بن صالح بعد اصطدام بيكوب وتراكتور

تسجيل 229 حالة غش في الامتحان الجهوي الموحد للباكالوريا بجهة الرباط سلا القنيطرة | مجتمع

تسجيل 229 حالة غش في الامتحان الجهوي الموحد للباكالوريا بجهة الرباط سلا القنيطرة

​محامي بارز يدفـع الممتنعات الثلاث في قضية بوعشرين إلى توجيه نداء للملك محمد السادس | بوليتيك

​محامي بارز يدفـع ''الممتنعات الثلاث'' في قضية بوعشرين إلى توجيه نداء للملك محمد السادس

في قضية بوعشرين .. محامي بارز يدفـع الممتنعات الثلاث توجيه نداء إلى الملك | بوليتيك

في قضية بوعشرين .. محامي بارز يدفـع ''الممتنعات الثلاث'' توجيه نداء إلى الملك

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

بالصور..كريم مدرك يقدم أوراق اعتماده كسفير فوق العادة للمغرب في كيريباتي

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 09:57 بالصور..كريم مدرك يقدم أوراق اعتماده كسفير فوق العادة للمغرب في كيريباتي | بوليتيك
بالصور..كريم مدرك يقدم أوراق اعتماده كسفير فوق العادة للمغرب في كيريباتي
قدم سفير الملك، بكومنولث أستراليا وجمهورية فانواتو وجمهورية كيريباتي وجمهورية فيجي ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة وتو فالو مع الإقامة في كانبيرا، السيد كريم مدرك، أوراق اعتماده، بداية الأسبوع

''شوف تيفي''+''و م ع''

قدم سفير الملك، بكومنولث أستراليا وجمهورية فانواتو وجمهورية كيريباتي وجمهورية فيجي ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة وتو فالو مع الإقامة في كانبيرا، السيد كريم مدرك، أوراق اعتماده، بداية الأسبوع الجاري، لرئيس جمهورية كيريباتي تانيتي ماماو، كسفير فوق العادة ومفوض للملك لدى كيريباتي.

وخلال حفل الاستقبال، أعرب ماماو عن خالص وأصدق تهانئه للملك، وعن ارتياحه لتطور العلاقات مع المغرب، كما أعرب عن إعجابه بدور الملك في قضايا التغير المناخي والتنمية المستدامة.

من جهته، حرص مدرك على إبلاغ تحيات الملك محمد السادس وتمنياته بالصحة والسعادة لرئيس جمهورية كيريباتي ولشعبه.

وخلال زيارته لكيريباتي، عقد مدرك سلسلة من الاجتماعات مع سامي المسؤولين في هذا البلد تمحورت حول آفاق التعاون الثنائي.

وأجرى مدرك، على الخصوص، مباحثات مع وزير الداخلية كوبيبي تاتي، ووزير الصحة توانيي ماريا، ووزير التربية السيد دافيد كولين، بالإضافة إلى رئيس البرلمان السيد تبوايي أووي.

كما زار الدبلوماسي المغربي مركز التكوين البحري ومقر شركة الأسماك ''كيريباتي فيش ليمتيد''، وناقش مع مخاطبيه آفاق الشراكة في ميدان تدبير استغلال الموارد البحرية.

وخلال ندوة عقدت بجامعة الباسيفيك بتراوا، استعرض مدرك استراتيجية المملكة في مجال السياسة الخارجية التي تتمحور حول تنويع الشركاء، مؤكدا أهمية دور المغرب في منطقة الباسفيك وانخراطه الفعال والتضامني في مجال التعاون جنوب-جنوب، طبقا للرؤية المتبصرة للملك محمد السادس.

ويقيم المغرب وجمهورية كيريباتي علاقات دبلوماسية منذ 21 مارس 2001. وتعتمد هذه الجمهورية البالغ عدد سكانها 110 ألف نسمة،من بينهم 40 بالمئة في العاصمة تاروا، على الموارد الأولية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي أستراليا وزير الداخلية الملك محمد السادس الموارد البحرية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بسبب المقاطعة .. توقيف أعضاء في شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي | بوليتيك

بسبب المقاطعة .. توقيف أعضاء في شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي

​محامي بارز يدفـع الممتنعات الثلاث في قضية بوعشرين إلى توجيه نداء للملك محمد السادس | بوليتيك

​محامي بارز يدفـع ''الممتنعات الثلاث'' في قضية بوعشرين إلى توجيه نداء للملك محمد السادس

في قضية بوعشرين .. محامي بارز يدفـع الممتنعات الثلاث توجيه نداء إلى الملك | بوليتيك

في قضية بوعشرين .. محامي بارز يدفـع ''الممتنعات الثلاث'' توجيه نداء إلى الملك

مايسة سلامة الناجي تعود للواجهة بمقالات اللوز والكركاع وحلاوة فلوس بوعشرين | بوليتيك

مايسة سلامة الناجي تعود للواجهة بمقالات اللوز والكركاع وحلاوة فلوس بوعشرين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..تكريم اللاعب الدولي السابق أسطورة كرة القدم بوجدة محمد الفيلالي | خارج البلاطو
منذ 36 دقيقة

بالفيديو..تكريم اللاعب الدولي السابق ''أسطورة كرة القدم بوجدة'' محمد الفيلالي

تصريح جيمس رودريغيز ل رحيل زيدان من ريال مدريد | قنوات أخرى

تصريح جيمس رودريغيز ل رحيل زيدان من ريال مدريد

فيديو اهداف مبارة إنجلترا و نيجيريا 2-1 مباراة ودية اسدعدادا لكاس العالم روسيا 2018 | قنوات أخرى

فيديو اهداف مبارة إنجلترا و نيجيريا 2-1 مباراة ودية اسدعدادا لكاس العالم روسيا 2018

قراءة رائعة و خاشعة من طفل مغربي في صلاة التراويح | قنوات أخرى

قراءة رائعة و خاشعة من طفل مغربي في صلاة التراويح

﻿

آخر المستجدات

ضبط 68 حالة غش في الامتحان الجهوي للباكلوريا في درعة تافيلالت | مجتمع
منذ 4 دقائق

ضبط 68 حالة غش في الامتحان الجهوي للباكلوريا في درعة تافيلالت

بالصور..كريم مدرك يقدم أوراق اعتماده كسفير فوق العادة للمغرب في كيريباتي | بوليتيك

بالصور..كريم مدرك يقدم أوراق اعتماده كسفير فوق العادة للمغرب في كيريباتي

مؤلم..بسبب مشاكل مع زوجته: شخص ينتحر شنقا بالدريوش | حوادث و حقوق

مؤلم..بسبب مشاكل مع زوجته: شخص ينتحر شنقا بالدريوش

محنة الأستاذة مينة بوشكيوة تتفاقم وتقرر الدخول في اعتصام مفتوح | مجتمع

محنة الأستاذة مينة بوشكيوة تتفاقم وتقرر الدخول في اعتصام مفتوح

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.