بالصور..كريم مدرك يقدم أوراق اعتماده كسفير فوق العادة للمغرب في كيريباتي ﻿

قدم سفير الملك، بكومنولث أستراليا وجمهورية فانواتو وجمهورية كيريباتي وجمهورية فيجي ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة وتو فالو مع الإقامة في كانبيرا، السيد كريم مدرك، أوراق اعتماده، بداية الأسبوع

''شوف تيفي''+''و م ع''

قدم سفير الملك، بكومنولث أستراليا وجمهورية فانواتو وجمهورية كيريباتي وجمهورية فيجي ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة وتو فالو مع الإقامة في كانبيرا، السيد كريم مدرك، أوراق اعتماده، بداية الأسبوع الجاري، لرئيس جمهورية كيريباتي تانيتي ماماو، كسفير فوق العادة ومفوض للملك لدى كيريباتي.

وخلال حفل الاستقبال، أعرب ماماو عن خالص وأصدق تهانئه للملك، وعن ارتياحه لتطور العلاقات مع المغرب، كما أعرب عن إعجابه بدور الملك في قضايا التغير المناخي والتنمية المستدامة.

من جهته، حرص مدرك على إبلاغ تحيات الملك محمد السادس وتمنياته بالصحة والسعادة لرئيس جمهورية كيريباتي ولشعبه.

وخلال زيارته لكيريباتي، عقد مدرك سلسلة من الاجتماعات مع سامي المسؤولين في هذا البلد تمحورت حول آفاق التعاون الثنائي.

وأجرى مدرك، على الخصوص، مباحثات مع وزير الداخلية كوبيبي تاتي، ووزير الصحة توانيي ماريا، ووزير التربية السيد دافيد كولين، بالإضافة إلى رئيس البرلمان السيد تبوايي أووي.

كما زار الدبلوماسي المغربي مركز التكوين البحري ومقر شركة الأسماك ''كيريباتي فيش ليمتيد''، وناقش مع مخاطبيه آفاق الشراكة في ميدان تدبير استغلال الموارد البحرية.

وخلال ندوة عقدت بجامعة الباسيفيك بتراوا، استعرض مدرك استراتيجية المملكة في مجال السياسة الخارجية التي تتمحور حول تنويع الشركاء، مؤكدا أهمية دور المغرب في منطقة الباسفيك وانخراطه الفعال والتضامني في مجال التعاون جنوب-جنوب، طبقا للرؤية المتبصرة للملك محمد السادس.

ويقيم المغرب وجمهورية كيريباتي علاقات دبلوماسية منذ 21 مارس 2001. وتعتمد هذه الجمهورية البالغ عدد سكانها 110 ألف نسمة،من بينهم 40 بالمئة في العاصمة تاروا، على الموارد الأولية.