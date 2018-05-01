مؤلم..بسبب مشاكل مع زوجته: شخص ينتحر شنقا بالدريوش ﻿

أقدم متزوج وأب لطفلة على وضع حد لحياته شنقا على جذع شجرة قرب واد بني ملول الكائن بحي ''راق ازيرار'' بالنفوذ الترابي لجماعة ميضار بإقليم الدرويش، أمس السبت.

''شوف تيفي''

أقدم متزوج وأب لطفلة على وضع حد لحياته شنقا على جذع شجرة قرب واد بني ملول الكائن بحي ''راق ازيرار'' بالنفوذ الترابي لجماعة ميضار بإقليم الدرويش، أمس السبت.

وحسب مصادر مطلعة فقد عثر على هذا الشخص البالغ من العمر قيد حياته 50 سنة والمنحدر من مدينة الراشيدية مباشرة بعد وجبة الإفطار مشنوقا، مشيرة إلى أن مشاكل أسرية من المحتمل أن تكون وراء إقدامه على الانتحار.

وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، حلوا بعين المكان فور علمهم بتفاصيل الواقعة، حيث جرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسني للناظور لأجل التشريح الطبي فيما فتحت الضابطة القضائية بحثا معمقا لمعرفة دوافع الحادث.