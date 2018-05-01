ليستر سيتي يتمسك بلاعبه الجزائري رياض محرز ﻿

قرر نادي ليستر سيتي نشر فيديو يظهر لاعبه رياض محرز رفقة عدد من زملائه وهو يروج لقميص الفريق الخاص لموسم الجديد 2018 /2019 في إشارة منهم إلى تشبثهم بلاعبهم الجزائري.

'' شوف سبور''

قرر نادي ليستر سيتي نشر فيديو يظهر لاعبه رياض محرز رفقة عدد من زملائه وهو يروج لقميص الفريق الخاص لموسم الجديد 2018 /2019 في إشارة منهم إلى تشبثهم بلاعبهم الجزائري.

ويبدو أن ليستر سيتي متمسك بأمل بقاء اللاعب موسما آخر، أو لنفي كل ما راج من أخبار عن اقتراب المفاوضات بين النادي وبطل الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن صفقة محرز.

وكشفت صحيفة ''ذا صن'' البريطانية يوم أمس السبت، التي اعتبرت أن توظيف النجم العربي في الإعلان الخاص بالقميص الجديد للفريق، لا يعد سوى خطوة منها للتمسك ببقاء اللاعب وقطع الطريق أمام مانشستر سيتي الذي يرغب في ضمه،مشيرة إلى أن محرز وهداف النادي جيمي فاردي وكذا الحارس كاسبر شمايكل من بين قائمة تضم 11 لاعباً من ليستر سيتي الذين شاركوا في الترويج لهذا القميص.

وأكدت مجموعة من التقارير أن إدارة مانشستر سيتي والمدير الفني الإسباني بيب غوارديولا قدموا عرضا يفوق 60 مليون جنيه إسترليني لضم محرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كما كشفت ذات المصادر عن تفاصيل الصفقة مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع المقبل.