محنة الأستاذة مينة بوشكيوة تتفاقم وتقرر الدخول في اعتصام مفتوح ﻿

ما يكاد ينفرج ملف أستاذة الفلسفة مينة بوشكيوة وتدعياته السياسية والاعلامية حتى يتأزم مرة آخرى.. بعد توقيف راتبها لأزيد من ستة أشهر وبعد نضالات مريرة تجد نفسها في ذات المكان.. لا مجيب لصرختها المذوية

شــوف تيفي:

ما يكاد ينفرج ملف أستاذة الفلسفة مينة بوشكيوة وتدعياته السياسية والاعلامية حتى يتأزم مرة آخرى.. بعد توقيف راتبها لأزيد من ستة أشهر وبعد نضالات مريرة تجد نفسها في ذات المكان.. لا مجيب لصرختها المذوية وتصف ما يحاك لها في تدوينة لها قائلة '' مشكلتي أو محنتي تحديدا، هي مع وزارة التربية الوطنية وبالضبط،،مع مسؤولي الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية لزاكورة، الذين لم يشفي غليل حقدهم علي، كل العقاب الذي أنزلوه بي السنة الماضية بسبب عمل إنساني تم فيه إنقاذ تلميذ من إعاقة مستدامة، لا أدري ماذا يظن السائلون أنني ذاهبة أفعله بالرباط، لقد ذهبت خلال العطلة الماضية، وطرقت جميع الأبواب واستمعت لنصائح ''الكبار'' بما تقتضيه الحكمة وبعد النظر، وأخذت وعودا بأن وضعيتي المالية سوف تسوى هذا الشهر، وهاهي الأجور قد استقرت في حسابات كل المدرسين والموظفين إلا حسابي، ولا أحد يجيب عن مكالماتي أو رسائلي، لأنني فضلت أو بالأصح اضطررت للبقاء، هنا بأكدز، لأرتاح نفسيا وعقليا، ولأريح المسؤولين وأترك لهم هامش إصلاح ما أفسده أعداء الإنسانية والفكر الحر، الحقودون الذين لم يبرد غلهم رغم اقتطاع مدة 52 يوما مع تنبيه واستفسارات وزيارات بوليسية لمفتش المادة وتتويج ذلك بمجلس تأديبي، ولم تشفع لي النتائج المبهرة في عدد الناجحين بقسمي الباكالوريا السنة الماضية على مستوى الثانوية، ولم تشفع لي عندهم روحي المتسامحة المحبة للعمل والفرح لصالح ثانويتي وتلامذتي، وعدم الوقوف عند مطباتهم الواطئة التي يضعونها أمام رغبتي في التقدم نحو الأمام لأن هذا البلد يستحق مني ذلك، ولا أفعله لحسابات سياسية ضيقة أو مجد شخصي زائف '' تضيف بعدما طفح الكيل لخوض غمار اعتصام مفتوح تقول '' سوف أجيب كل السائلين الآن، بأنني قررت هذه المرة، بعد طفح الكيل أن أتوجه للرباط، وإلى وزارة التربية الوطنية، مرة أخرى، لأحتج وأخوض اعتصاما مفتوحا، حتى أفضح كل المتلاعبين بمصيري وحقوقي وبراحتي واستقراري، فمن أراد الالتحاق بي مرحبا ''...