 بسبب المقاطعة .. توقيف أعضاء في شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بسبب المقاطعة .. توقيف أعضاء في شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي | مجتمع

بسبب المقاطعة .. توقيف أعضاء في شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي

حادثة سير خطيرة بالفقيه بن صالح بعد اصطدام بيكوب وتراكتور | حوادث و حقوق

حادثة سير خطيرة بالفقيه بن صالح بعد اصطدام بيكوب وتراكتور

تسجيل 229 حالة غش في الامتحان الجهوي الموحد للباكالوريا بجهة الرباط سلا القنيطرة | مجتمع

تسجيل 229 حالة غش في الامتحان الجهوي الموحد للباكالوريا بجهة الرباط سلا القنيطرة

​محامي بارز يدفـع الممتنعات الثلاث في قضية بوعشرين إلى توجيه نداء للملك محمد السادس | بوليتيك

​محامي بارز يدفـع ''الممتنعات الثلاث'' في قضية بوعشرين إلى توجيه نداء للملك محمد السادس

في قضية بوعشرين .. محامي بارز يدفـع الممتنعات الثلاث توجيه نداء إلى الملك | بوليتيك

في قضية بوعشرين .. محامي بارز يدفـع ''الممتنعات الثلاث'' توجيه نداء إلى الملك

مايسة سلامة الناجي تعود للواجهة بمقالات اللوز والكركاع وحلاوة فلوس بوعشرين | بوليتيك

مايسة سلامة الناجي تعود للواجهة بمقالات اللوز والكركاع وحلاوة فلوس بوعشرين

تفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في مطار بروكسل | دولي

تفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في مطار بروكسل

عاجل..اعتقال الملثمين صحاب شرع اليد اللي شرملو خطاف و صديقته في رمضان نواحي آسفي + تطورات جديدة | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال ''الملثمين'' صحاب شرع اليد اللي شرملو خطاف و صديقته في رمضان نواحي آسفي + تطورات جديدة

كاميرات المراقبة توثق عملية سرقة بمخبزة بالقنيطرة | حوادث و حقوق

كاميرات المراقبة توثق عملية سرقة بمخبزة بالقنيطرة

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

بسبب المقاطعة .. توقيف أعضاء في شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 02:28 بسبب المقاطعة .. توقيف أعضاء في شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي | مجتمع
بسبب المقاطعة .. توقيف أعضاء في شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي
أوقف المكتب الوطني لشبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي عضوين بارزين ويتعلق الأمر بايمان الرازي و عمر عدي. وواجهت ايمان الرازي هذا الموقف معتبرة بأنه قرار جائر قائلة في تدوينة عبر حسابها بالانستغرام ''

شوف ثيفي/ متابعة

أوقف المكتب الوطني لشبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي عضوين بارزين ويتعلق الأمر بايمان الرازي و عمر عدي. وواجهت ايمان الرازي هذا الموقف معتبرة بأنه قرار جائر قائلة في تدوينة عبر حسابها بالانستغرام '' مكتب وطني لم يجتمع لسنتين وكاتبه العام مستقيل وتم قبول استقالته باجتماع رسمي واجتمع المكتب اليوم بقدرة قادر من أجل توقيفي... المقاطعة بالدم والحكومة لا تمثلني''.

وتعاطف العديد من أعضاء الحزب باعتبارها مناضلة وفاعلة داخل قواعد الشبيبة ومواقع التواصل الاجتماعي بأرائها ومواقفها مع المقاطعة وليس كما اتهما مصطفى الناصري بأنها '' كانت مدسوسة لتفجير الشبيبة ''.. وكتب الاستاذ عبدالجليل الازدي بجامعة القاضي عياض كلمة في حقها قائلا '' من الغريب أن يتحول الاتحاد الاشتراكي إلى محكمة للتفتيش والأغرب أن هذه الممارسة الظلامية تطول المناضلين والمناضلات الحقيقيات ''.

كما كتب الاستاذ محمد الحلوي أستاذ العلوم السياسية بذات الجامعة متضامنا معها قائلا '' أنا لست من الاتحاد الاشتراكي.. ولم أعد أؤمن بجدوى السياسة...أعلن تضامني اللامشروط مع ايمان ''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب الاتحاد الاشتراكي المقاطعة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تسجيل 229 حالة غش في الامتحان الجهوي الموحد للباكالوريا بجهة الرباط سلا القنيطرة | مجتمع

تسجيل 229 حالة غش في الامتحان الجهوي الموحد للباكالوريا بجهة الرباط سلا القنيطرة

بالصور.. بعد مغادرته سجن سلا.. الشرطي السابق هشام الملولي يشارك في حفل إفطار جماعي بفاس‎ | مجتمع

بالصور.. بعد مغادرته سجن سلا.. الشرطي السابق هشام الملولي يشارك في حفل إفطار جماعي بفاس‎

صـــادم وبالفيديو.. كاميرا المراقبة تلتقط منقبات يسرقن محلا لبيع الملابس بعد صلاة الجمعة في رمضان | مجتمع

صـــادم وبالفيديو.. كاميرا المراقبة تلتقط منقبات يسرقن محلا لبيع الملابس بعد صلاة الجمعة في رمضان

تشييد أكبر براد بمدينة الداخلة يثير السخرية والاستهجان | مجتمع

تشييد أكبر ''براد'' بمدينة الداخلة يثير السخرية والاستهجان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. 3 رسائل مؤثرة من لاعبي ريال مدريد في وداع زيدان | قنوات أخرى
منذ 43 ثانية

بالفيديو.. 3 رسائل مؤثرة من لاعبي ريال مدريد في وداع زيدان

عين على خصم المنتخب المغربي منتخب الإسباني يستعد بكل نجومه للإفتراس كل منتخبات كأس العالم | قنوات أخرى

عين على خصم ''المنتخب المغربي'' منتخب الإسباني يستعد بكل نجومه للإفتراس كل منتخبات كأس العالم

ملخص مباراة بلجيكا و البرتغال ودية بحضور نجوم المنتخبين منافس تونس و المغرب في كاس العالم | قنوات أخرى

ملخص مباراة بلجيكا و البرتغال ودية بحضور نجوم المنتخبين منافس تونس و المغرب في كاس العالم

بالفيديو.. حمزة لبيض نجم ذافويس في تلاوة رائعة لكتاب الله العزيز‎ | قنوات أخرى

بالفيديو.. حمزة لبيض نجم ذافويس في تلاوة رائعة لكتاب الله العزيز‎

﻿

آخر المستجدات

بسبب المقاطعة .. توقيف أعضاء في شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي | مجتمع
منذ 26 دقيقة

بسبب المقاطعة .. توقيف أعضاء في شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي

حادثة سير خطيرة بالفقيه بن صالح بعد اصطدام بيكوب وتراكتور | حوادث و حقوق

حادثة سير خطيرة بالفقيه بن صالح بعد اصطدام بيكوب وتراكتور

تسجيل 229 حالة غش في الامتحان الجهوي الموحد للباكالوريا بجهة الرباط سلا القنيطرة | مجتمع

تسجيل 229 حالة غش في الامتحان الجهوي الموحد للباكالوريا بجهة الرباط سلا القنيطرة

​محامي بارز يدفـع الممتنعات الثلاث في قضية بوعشرين إلى توجيه نداء للملك محمد السادس | بوليتيك

​محامي بارز يدفـع ''الممتنعات الثلاث'' في قضية بوعشرين إلى توجيه نداء للملك محمد السادس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.