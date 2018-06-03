بسبب المقاطعة .. توقيف أعضاء في شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي ﻿

أوقف المكتب الوطني لشبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي عضوين بارزين ويتعلق الأمر بايمان الرازي و عمر عدي. وواجهت ايمان الرازي هذا الموقف معتبرة بأنه قرار جائر قائلة في تدوينة عبر حسابها بالانستغرام ''

شوف ثيفي/ متابعة

أوقف المكتب الوطني لشبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي عضوين بارزين ويتعلق الأمر بايمان الرازي و عمر عدي. وواجهت ايمان الرازي هذا الموقف معتبرة بأنه قرار جائر قائلة في تدوينة عبر حسابها بالانستغرام '' مكتب وطني لم يجتمع لسنتين وكاتبه العام مستقيل وتم قبول استقالته باجتماع رسمي واجتمع المكتب اليوم بقدرة قادر من أجل توقيفي... المقاطعة بالدم والحكومة لا تمثلني''.

وتعاطف العديد من أعضاء الحزب باعتبارها مناضلة وفاعلة داخل قواعد الشبيبة ومواقع التواصل الاجتماعي بأرائها ومواقفها مع المقاطعة وليس كما اتهما مصطفى الناصري بأنها '' كانت مدسوسة لتفجير الشبيبة ''.. وكتب الاستاذ عبدالجليل الازدي بجامعة القاضي عياض كلمة في حقها قائلا '' من الغريب أن يتحول الاتحاد الاشتراكي إلى محكمة للتفتيش والأغرب أن هذه الممارسة الظلامية تطول المناضلين والمناضلات الحقيقيات ''.

كما كتب الاستاذ محمد الحلوي أستاذ العلوم السياسية بذات الجامعة متضامنا معها قائلا '' أنا لست من الاتحاد الاشتراكي.. ولم أعد أؤمن بجدوى السياسة...أعلن تضامني اللامشروط مع ايمان ''.