حادثة سير خطيرة بالفقيه بن صالح بعد اصطدام بيكوب وتراكتور ﻿

شهدت الطريق الوطنية الرابطة بين سوق السبت وحد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح حادثة سير خطيرة يومه السبت، عقب اصطدام سيارة فلاحية من نوع ''بيكوب'' وجرار.

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شهدت الطريق الوطنية الرابطة بين سوق السبت وحد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح حادثة سير خطيرة يومه السبت، عقب اصطدام سيارة فلاحية من نوع ''بيكوب'' وجرار.

ووفق مصادر محلية، فإن الحادث المروع، أسفر عن سقوط العديد من الضحايا بينهم 3 أشخاص جروحهم بليغة.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه وفور إشعارها بالحادثة الخطيرة، حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي مرفوقين بالوقاية المدنية التي نقلت المصابين إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم فتح محضر في ظروف وملابسات الحادث.

تجدر الإِشارة، إلى أن الحادث أسفر عن خسائر مادية جسيمة لحقت بالعربتين.