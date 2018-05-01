صدمة للركراكي..بطل المغرب يخطف هذا اللاعب من الفتح الرباطي ﻿

بعدما كان قريبا بشكل كبير من التوقيع لنادي الفتح الرباطي، أعلن اليوم رسميا فريق إتحاد طنجة بطل الدوري المغربي الممتاز لكرة القدم، عن تعاقده مع مهاجم شباب الريف الحسيمي عبد الرحيم امقران، لمدة ثلاث

شوف تيفي:

بعدما كان قريبا بشكل كبير من التوقيع لنادي الفتح الرباطي، أعلن اليوم رسميا فريق إتحاد طنجة بطل الدوري المغربي الممتاز لكرة القدم، عن تعاقده مع مهاجم شباب الريف الحسيمي عبد الرحيم امقران، لمدة ثلاث مواسم دون الكشف عن القيمة المالية.

وجاء تعاقد الفريق الطنجي مع مقران، لتعزيز خط هجوم الفريق الذي سيلعب الموسم المقبل على ثلاث واجهات أبرزها عصبة الأبطال الإفريقية

وكشف مصدر مطلع ل''شوف تيفي'' أن مدرب الفتح وليد الركراكي، تفاجأ بعد علمه بتوقيع اللاعب لإتحاد طنجة علما أنه سبق أن اتفق معه على كل تفاصيل تعاقده مع الفتح الرباطي.