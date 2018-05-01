 تسجيل 229 حالة غش في الامتحان الجهوي الموحد للباكالوريا بجهة الرباط سلا القنيطرة ﻿
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تسجيل 229 حالة غش في الامتحان الجهوي الموحد للباكالوريا بجهة الرباط سلا القنيطرة

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 00:57 تسجيل 229 حالة غش في الامتحان الجهوي الموحد للباكالوريا بجهة الرباط سلا القنيطرة | مجتمع
تسجيل 229 حالة غش في الامتحان الجهوي الموحد للباكالوريا بجهة الرباط سلا القنيطرة
أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، في بلاغ توصلت ''شوف توفي'' بنسخة منه، أن مجريات اليوم الثاني من اختبارات الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا (دورة يونيو 2018)، مرت

شوف تيفي

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، في بلاغ توصلت ''شوف توفي'' بنسخة منه، أن مجريات اليوم الثاني من اختبارات الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا (دورة يونيو 2018)، مرت في أجواء جد عادية بجميع مراكز الإمتحان بالجهة.

 وأشار البلاغ ، إلى أن الإحصائيات المسجلة خلال اليوم الثاني تشيرإلى حضور 43642 مترشح متمدرس، من بين 44787 بنسبة ناهزت 97.44%، أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فبلغ عدد الحاضرين 9201 مترشحا من أصل 13474 أي بنسبة 68.28%، وبلغت النسبة الاجمالية للحضور 90.70%، وفق ما ذكره البلاغ الصادر عن مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الرباط سلا القنيطرة.

وأضاف البلاغ، أنه بالنسبة لحالات الغش المسجلة خلال هذا اليوم فقد بلغت 89 حالة موزعة على 208 مركز إجراء، ليبلغ مجموع حالات الغش المسجلة خلال هذه الدورة 229 حالة مقابل 199 سجلت خلال دورة يونيو 2017.

هذا، وتؤكد الأكاديمية أن حالات الغش المضبوطة أثناء عملية التصحيح، سواء المرتبطة بتطابق أجوبة المترشحين، أو المنقولة من مواقع التواصل الإجتماعي، والتي رصدتها لجان اليقطة الجهوية والأقليمية، ستطبق عليها الإجراءات القانوينة المنصوص عليها في القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات الإشهادية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي مجتمع حالة غش باكالوريا موحد امتحان جهوي

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