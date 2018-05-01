سكوب: الراقي قريبا بالوداد وهذا ما قام به الناصري !!!!! ﻿

بشكل سري فتح سعيد الناصري رئيس فريق الوداد الرياضي، باب المفاوضات مع النجم الرجاوي السابق عصام الراقي من أجل ضمه لصفوف الفريق الأحمر.

شوف تيفي:

بشكل سري فتح سعيد الناصري رئيس فريق الوداد الرياضي، باب المفاوضات مع النجم الرجاوي السابق عصام الراقي من أجل ضمه لصفوف الفريق الأحمر.

وكشف مصدر خاص ل''شوف تيفي'' أن الناصري اتصل أمس الجمعة بوكيل أعمال الراقي وفاتحه في موضوع انتقال اللاعب الرجاوي لصفوف القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر ذاته، أن اجتماعا حاسما سيعقده الناصري يوم الإثنين المقبل مع اللاعب ووكيل أعماله لمناقشة امكانية توقيع الراقي في الوداد، علما يضيف مصدرنا أن نادي الرجاء الرياضي عبر بدوره عن رغبته في استعادة لاعبه الذي كان قد غادر الفريق الأخضر في الميركاتو الشتوي الماضي.

وكان الناصري قد تعاقد مع الرجاوي السابق باباتوندي، بعقد لمدة ثلاث سنوات.