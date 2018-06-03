بالصور.. لاعب رجاوي سابق تزوج ﻿

عقد النجم السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، هيلاري كوكو قرانه على خطيبته يومه السبت.

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عقد النجم السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، هيلاري كوكو قرانه على خطيبته يومه السبت.

وشارك لاعب وسط ميدان القلعة الخضراء السابق، عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام ،صور زفافه رفقة زوجته مع متتبعيه أرفقها بتدوينة كتب فيها '' إنها الخطوة الأولى.. أشكر كل الحاضرين ''.

وفور نشره لصور زفافه، تفاعلت مجموعة من الجماهير الرجاوية مع خبر زواج كوكو، متمنين له حياة زوجية مليئة بالأفراح والمسرات.

كما انتهز البعض منهم الفرصة حيث قدموا له الشكر الجزيل على كل ما قدمه للرجاء، خلال السنوات التي مضاها رفقة النادي.