​محامي بارز يدفـع ''الممتنعات الثلاث'' في قضية بوعشرين إلى توجيه نداء للملك محمد السادس ﻿

لا زال ملف ''توفيق بوعشرين''، مليئ بالمفاجآت ، كلما طالت مدته أمام العدالة في كشف الحقيقة بالدليل والحجة الدامغة إلا وبــادر ''صحاب الخير'' للبحث عن حلول غالبها تجعل المتهم يقبع في السجن وزيادة .

''شوف تيفي''

لا زال ملف ''توفيق بوعشرين''، مليئ بالمفاجآت ، كلما طالت مدته أمام العدالة في كشف الحقيقة بالدليل والحجة الدامغة إلا وبــادر ''صحاب الخير'' للبحث عن حلول غالبها تجعل المتهم يقبع في السجن وزيادة .

ظهــور الممتنعات الثلاث في قضية مدير أخبار اليوم السابق المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر ، جعل الملف يدخل منعطفا جديدا يكشف مدى تطاول من يتحكم في دواليب دفاعــه على القضاء المغربي الذي قطع أشواطا لتجنب مثل هذه الأساليب المفضوحة، ويتعلق الأمر بكل من ''ع.ب'' و ''أ.ه'' و ''ح.ب'' اللواتي دخلن مكتب بوعشرين أكثر من مرة وجمعتهن به فيديوهات توثقها بالسكون والحركات ...

وبعد استدعائهن من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحولن الممتنعات الثلاث، إلى مدافعات عن بوعشرين ولايردن المشاركة في المؤامرة حسب اعتقادهن ، ومع ذلك يمتنعن عن الإدلاء بشهادتهن سواء شهود إثبات أو شهود نفي أمام المحكمة ، وذلك بسبب ضغط من طرف صناع منطق المؤامرة الذين كان من المفروض فيهم أن يكونوا صناع العدالة بالحكمة التي يفرضها ملف صديقهم ...

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فمحامي بارز من هيئة دفاع بوعشرين يدفع بالممتنعات الثلاث لتقديم نداء إلى الملك محمد السادس يؤكدن من خلاله أنهن لا يردن الحضور إلى المحكمة ومطالبة جلالته بحمايتهن وإعفائهن هـذا النداء المشترك من المحتمل أن ينشر ​قبل الجلسة المقبلة وباقتراح من أحد المحامين البارزين الذين يتشدقون بالقانون والمعرفة والتاريخ النضالي والسياسي بالمحكمة وبهوها على أساس ألا تعرض فيديوهاتهن بالقاعة 7 كما تم عرض العديد من الفيديوهات الجنسية وغيرها على المتهم والمشتكيات والمصرحات في الملف .

ويأتي نداء الممتنعات الثلات كورقة أخيرة بعدما افتضح الأمر عند الجميع ولم يعد يشكك في الملف إلا الجاهل به أو المنافق لنفسه وعدالة وطنه ، فعرض المحجوزات وشهادات المصرحات والمشتكيات والطالبات بالحق المدني كشفت تورط بوعشرين في المنسوب إليه بالصوت والصورة .

وجدير بالذكر أن خطوة الممتنعات الثلاث والبحث عن الحل بالنداءات والتدوينات الفيسبوكية لن تنفع مع المنطق القانوني الذي يفرض عليهن الحضور والمثول أمام المحكمة والادلاء بأقوالهن في علاقتهن ببوعشرين وحينها يحق لهن أن يبرئن ذمة المتهم او إدانته وليس الهروب إلى العالم الافتراضي أو التنسيق لأجل الهروب حتى من أرض الوطن...