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مايسة سلامة الناجي تعود للواجهة بمقالات اللوز والكركاع وحلاوة فلوس بوعشرين

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 23:45 مايسة سلامة الناجي تعود للواجهة بمقالات اللوز والكركاع وحلاوة فلوس بوعشرين | بوليتيك
مايسة سلامة الناجي تعود للواجهة بمقالات اللوز والكركاع وحلاوة فلوس بوعشرين
بعد غيبة طويلة، عادت الكاتبة المغربية مايسة سلامة الناجي إلى الظهور من جديد عبر صفحتها الفايسبوكية أو فيديوهاتها المباشرة ''الحية'' (حتى بالمعنى الرمزي)، والموضوع الجاهز هذه المرة،

شوف تيفي:

بعد غيبة طويلة، عادت الكاتبة المغربية مايسة سلامة الناجي إلى الظهور من جديد عبر صفحتها الفايسبوكية أو فيديوهاتها المباشرة ''الحية'' (حتى بالمعنى الرمزي)، والموضوع الجاهز هذه المرة، هو توفيق بوعشرين والحريم الجنسي الذي أبرزت الفيديوهات المعروضة على أنظار المحكمة، أسوء سوق نخاسة عرفتها الصحافة المغربية منذ بدايتها حتى اليوم، وبدل أن تنتصر المرأة مايسة سلامة الناجي للضحايا، وهن يدرفن دموعهن التي ليست على كل حال دموع تماسيح، انحازت لذكورية الرجل لسبب وحدها تعلمه، وسنكشف هنا بعض خيوطه السرية. ما الذي جد حتى تسكت مايسة دهرا وتنطق كفرا؟

قبل ثلاثة أيام كتبت على صفحتها:'' أذكر أن حبيبا وهميا بعث لي طبق فاكية في منتصف رمضان اعتبرته عربون حب وفرحت به ورقصت به وقبلته وعانقته (طبق الفاكية)... وبعدها ب24 ساعة وأنا في أوج السعادة راسلني وطلب مني أن أكتب مقالا أهاجم عبره بنكيران بكذا وكذا. فانتفضت وعربدت عليه كما انتفضت سابقا ولاحقا بعد هذا الحادث، وقلت له: قلمي لا يباع ـ لا باللوز لا بالڭرڭاع! أكلت الفاكية كاملة بالصحة والهنا ولم يستطع الحبيب الوهمي أبدا جر قلمي إلى مستنقعه.. ربما مرة أو مرتين حين فاضت العاطفة على العقل، دافعت عنه وهاجمت عدوه! ''

يقول اللاتينيون بنفسه قالها، لقد أقرت الكاتبة مايسة الناجي أنها سبق لها أن كتبت مقالات تحت الطلب وبحلاوة الفاكهة والكركاع والحب الوهمي، أليس ما كتبته مستوحى من حلاوة طبق جديد، لم يقدمه لها هذه المرة إعلامي كبير ، ولا من طلب منها أن تقذف- وماسة تميل بقلمها كثيرا إلى القذف، حتى في شهر رمضان الكريم، وإنما صحافية وسيطة بين الكاتبة مايسة التي تسلمت زادا ماليا مهما من طرف محيط توفيق بوعشرين مقابل كتابة مقالات لصالح توفيق بوعشرين وبث 3 فيديوهات حية، وذلك بعد أن مالت مايسة في استقطاب حبيب وهمي آخر لدعمها، وهو وزير في حكومة العثماني استشعر هدف الصحافية مايسة التي وجدت ظالتها في محيط بوعشرين الذي أقرضها في سبيل تدبيج مقالات بطعم اللوز والكركاع لصالح المتهم في ما وصف ب''فضيحة القرن'' بعد أن أبرزت الفيديوهات التي خجل حتى محاميي بوعشرين من تتبعها، أبشع أنواع الاستغلال الجنسي مقابل التوظيف المهني.

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شوف تيفي المغرب مايسة سلامة الناجي بوعشرين قضية اللوز الكركاع قلم

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