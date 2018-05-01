باكستان تنضاف للدول المساندة لملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 والوفد المغربي يحظى باستقبال حار ﻿

حظي الوفد المغربي المسؤول عن ترويج ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، اليوم السبت، باستقبال حار بالعاصمة الباكستانية ''إسلام أباد'' من طرف رئيس الاتحاد الباكستاني لكرة القدم، فيصل صالح حياة.

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حظي الوفد المغربي المسؤول عن ترويج ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، اليوم السبت، باستقبال حار بالعاصمة الباكستانية ''إسلام أباد'' من طرف رئيس الاتحاد الباكستاني لكرة القدم، فيصل صالح حياة.

و أشاد المسؤول الباكستاني بالترشيح المغربي مؤكدا مساندته اللامشروطة لملف المغرب، على حساب الملف الثلاثي الذي يجمع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

و قدم الوفد المغربي عرضا حول الترشيح المغربي و المميزات الرياضية والإنسانية للترشيح، الذي يعتبر ترشيحا لأفريقيا و لدول العالم الثالث والدول الاسلامية.

وعرف الاجتماع حضور سفير المغرب بباكستان و البطل الأولمبي هشام الكروج، إضافة الى رئيس الاتحاد الباكستاني و مسؤولين كبار في باكستان.