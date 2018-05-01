تفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في مطار بروكسل ﻿

فكك خبراء المتفجرات في بلجيكا اليوم السبت، قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية أثناء تنفيذ أعمال بناء في مطار العاصمة البلجيكية.

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فكك خبراء المتفجرات في بلجيكا اليوم السبت، قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية أثناء تنفيذ أعمال بناء في مطار العاصمة البلجيكية.

ووفق ما ذكرته وكالة فرانس بريس، فإنه جرى العثور على القنبلة خلال أعمال الحفر، إذ ولحسن الحظ لم يخلف الأمر أي حادث أو خطر على المسافرين.

وأضافت المصادر ذاتها، نقلا عن الشرطة البلجيكية، أنه تم إيقاف عمليات البناء، وتحديد مسافة آمنة تبلغ 100 متر حول منطقة العثور على القنبلة، إذ تم إبطال القنبلة دون الحاجة لتفجيرها، فيما استدعت السلطات خبراء المتفجرات العسكريين لتفكيك القنبلة.

يذكر أن ملايين القذائف والقنابل والذخيرة، سقطت في بلجيكا خلال الحرب العالمية الأولى والثانية، ويتم استدعاء الخبراء العسكريين باستمرار للتعامل مع هذه القنابل.