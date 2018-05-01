عاجل..اعتقال ''الملثمين'' صحاب شرع اليد اللي شرملو خطاف و صديقته في رمضان نواحي آسفي + تطورات جديدة ﻿

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن مصالح الدرك الملكي بجمعة السحيم وصلت يومه السبت، إلى هوية صحاب شرع اليد الذين اعتدوا على خطاف و شابة كانت برفقته في رمضان.

''شوف تيفي'':

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن مصالح الدرك الملكي بجمعة السحيم وصلت يومه السبت، إلى هوية صحاب شرع اليد الذين اعتدوا على خطاف و شابة كانت برفقته في رمضان.

و كشفت مصادرنا أن مجموع الموقوفين 14شخصا ينحدرون من دوار تابع للواليدية اعترفوا بتورطهم في الاعتداء من بينهم 3 أشخاص سلموا نفسهم لمصالح الدرك الملكي.

وكانت ''شوف تيفي'' سباقة للكشف عن المعطيات الأولى الخاصة بواقعة ''الملثمين صحاب شرع اليد'' والتي هزت الرأي العام بالمغرب، عقب تداول مقطع فيديو جرت فصوله بمنطقة جمعة سحيم، يظهر قيام ملثمين بالاعتداء على فتاة وسائق سيارة ''خطاف'' بعد الاشتباه في ممارستهما للجنس داخل السيارة نهار رمضان.