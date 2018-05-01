جديد قضية الخطاف الذي اتهم دركيان بالرشوة والابتزاز ﻿

أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس ملف الشاب الذي اتهم دركيان بمركز بوفكران بالرشوة والابتزاز على المركز القضائي

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس ملف الشاب الذي اتهم دركيان بمركز بوفكران بالرشوة والابتزاز على المركز القضائيبسرية الدرك الملكي بمكناس للبحث والتحقيق

وقد أظهر شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي شابا وهو يصرخ بأعلى صوته، متهما دركيان بابتزازه ومطالبتهما له بأداء مبلغ مالي قدره خمسين درهما، مهددا إياهما بنشر القضية على موقع اليوتيوب على غرار قضية صاحب الدراجة الثلاثية العجلات ''التريبورتور'' الذي استقبله المدير العام للأمن الوطني.

وقد أثبت البحث التمهيدي أن الشاب المذكور كان موضوع مذكرة بحث من أجل إصدار شيك بدون رصيد، وأنه يستغل سيارته في النقل السري.

هذا، وقد نفى مسؤول رفيع المستوى في تصريح خص به موقع شوف تيفي واقعة الابتزاز والرشوة بناء على تسجيلات توصلت بها المصالح المعنية، مضيفا على أن ثمة تحقيق تم فتحه من قبل عناصر المركز القضائي تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، وأن قيادة الدرك الملكي لن تتوانى في معاقبة الدركيان المعنيان إذا ما ثبت تورطهما في أعمال منافية للقانون، وكذا متابعة صاحب الفيديو إذا ما ثبت كذبه وزور ادعائه.