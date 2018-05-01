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بنعطية خليفة المدافع سوكراتيس بفريق دورتموند

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 21:56 بنعطية خليفة المدافع سوكراتيس بفريق دورتموند | سبور
بنعطية خليفة المدافع سوكراتيس بفريق دورتموند
عبر نادي بوروسيا دورتموند، عن رغبته في ضم مدافع جديد بالميركاتو الصيفي الحالي، لتعويض الرحيل المنتظر لمدافعه سوكراتيس خلال الأيام المقبلة ويتعلق الأمر بعميد المنتخب المغربي المهدي بنعطية.

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عبر نادي بوروسيا دورتموند، عن رغبته في ضم مدافع جديد بالميركاتو الصيفي الحالي، لتعويض الرحيل المنتظر لمدافعه سوكراتيس خلال الأيام المقبلة ويتعلق الأمر بعميد المنتخب المغربي المهدي بنعطية.

وكشفت تقارير إعلامية، أن اللاعب سوكراتيس أصبح على أعتاب الانتقال لأرسنال الإنجليزي، في صفقة يقدر ثمنها بـ16 مليون جنيه إسترليني ليكون لاعب فريق جوفونتوس المرشح الأول لخلافته خلال الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أن المهدي بنعطية سيغادر فريقه الإيطالي جوفنتوس هذا الصيف، تمهيدا لعملية إحلال وتجديد بدفاع الفريق الإيطالي.

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