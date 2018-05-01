الظاهرة رونالدو يصدم نجم الريال ويبعده من تشكيلة أعظم فريق في التاريخ ﻿

أبعد رونالدو نازاريو أسطورة كرة القدم البرازيلية كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد من تشكيلة ''أعظم فريق في التاريخ''.

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أبعد رونالدو نازاريو أسطورة كرة القدم البرازيلية كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد من تشكيلة ''أعظم فريق في التاريخ''.

وكشفت صحيفة ''آس'' الإسبانية عن لائحة مكونة من11 لاعبا اختارها رونالدو ضمت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى جانب الأساطير مارادونا وبيليه وروبرتو كارلوس وبوفون.

وشهدت التشكيلة غياب إيكر كاسياس وسيرجيو راموس وتشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا.

وقد غاب عن التشكيلة اللاعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أحرز منذ أسبوع دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي وللمرة الخامسة في مسيرته.

وجاء فريق البرازيلي رونالدو على النحو الآتي: بوفون، كافو، كانافارو، مالديني، روبرتو كارلوس، بيرلو، زيدان، مارادونا، ميسي، بيليه، رونالدو نازاريو.