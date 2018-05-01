وفد مغربي في الدوحة لدعم ملف ترشيح المملكة لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026 ﻿

اجتمع وفد مغربي، مساء اليوم السبت بالدوحة، في إطار دعم ملف ترشيح المملكة لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026، مع كل من رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ونائبه سعود عبد

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اجتمع وفد مغربي، مساء اليوم السبت بالدوحة، في إطار دعم ملف ترشيح المملكة لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026، مع كل من رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ونائبه سعود عبد العزيز المهندس، وأمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث، حسن عبد الله الداودي، ونائب رئيس أكاديمية اسباير للتفوق الرياضي، طارق عبد العزيز النعمة.

وضم الوفد المغربي كلا من شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، رقية الدرهم كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، وعبد الحميد الصويري عضو المكتب التنفيذي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، ونزهة بدوان رئيسة الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع.

تجدر الإشارة، إلى أن لجنة التقييم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم صادقت، أمس الجمعة، على ملف الترشيح المغربي وأيضا على ملف الترشيح المشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لاستضافة كأس العالم 2026، بعد اجتياز الملفين مرحلة التقييم الفني الخاص بالمنشآت والبنية الأساسية.