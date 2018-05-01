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رونار يعقد ندوة صحفية على خلفية المعسكر التدريبي بسويسرا

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 21:37 رونار يعقد ندوة صحفية على خلفية المعسكر التدريبي بسويسرا | سبور
رونار يعقد ندوة صحفية على خلفية المعسكر التدريبي بسويسرا
يعقد الناخب الوطني هيرفي رونار يوم غد الأحد 3 يونيو 2018 على الساعة الرابعة وخمسة عشر دقيقة عصرا بالتوقيت المحلي، لقاء إعلاميا بقاعة الندوات بملعب جنيف بسويسرا، وذلك للوقوف على تحضيرات المنتخب

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يعقد الناخب الوطني هيرفي رونار يوم غد الأحد 3 يونيو 2018 على الساعة الرابعة وخمسة عشر دقيقة عصرا بالتوقيت المحلي، لقاء إعلاميا بقاعة الندوات بملعب جنيف بسويسرا، وذلك للوقوف على تحضيرات المنتخب الوطني خلال التربص الإعدادي الحالي بسويسرا استعدادا لنهائيات مونديال روسيا.

ويخوض المنتخب المغربي لكرة القدم مباراته الودية الثانية، يوم الاثنين المقبل، أمام منتخب سلوفاكيا استعدادا لنهائيات المونديال بحضور كافة اللاعبين المرشحين لخوض المنافسات.

وحقق هيرفي رونار نتيجة التعادل أمام منتخب أوكرانيا يوم الخميس الماضي بدون أهداف في مباراة عرفت ندية كبيرة بين اللاعبين وفرص حقيقية للتسجيل دون إحراز الأهداف.

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شوف سبور المغرب كأس العالم هيرفي رونار سلوفاكيا

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