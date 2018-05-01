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''فيفا'' ينوه بخطة عمل ملف المغرب على مستوى حقوق الإنسان

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 21:31 فيفا ينوه بخطة عمل ملف المغرب على مستوى حقوق الإنسان | سبور
''فيفا'' ينوه بخطة عمل ملف المغرب على مستوى حقوق الإنسان
نوه تقرير تقييم الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' بملفي احتضان مونديال 2026، بدور المجلس الوطني لحقوق الإنسان وانخراطه وتقييمه لحقوق الإنسان، من خلال إشرافه على دراسة مستقلة تم تقديمها كجزء لا يتجزء

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نوه تقرير تقييم الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' بملفي احتضان مونديال 2026، بدور المجلس الوطني لحقوق الإنسان وانخراطه وتقييمه لحقوق الإنسان، من خلال إشرافه على دراسة مستقلة تم تقديمها كجزء لا يتجزء من الوثائق المكونة للملف المغربي.

ويرى التقرير أن المغرب قدم استراتيجية قوية لحقوق الإنسان استفادت من دعم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب المرموقة، والتي تتمتع بسمعة واحترام كبيرين، حظيت بدعم الحكومة بدرجة عالية من الالتزام.

وحسب ذات التقرير، فإن خطة العمل التي اقترحها المغرب تتضمن قائمة جيدة من التدابير الأولية التي تتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بالمقاولة وحقوق الإنسان، موضحا أنها تنظر إلى الإشراك الوثيق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما هو مرتقب بكثير من الرضى، واعتبرت ذلك ''عاملا إيجابيا آخر يعزز الملف المغربي في الجانب المتعلق بحقوق الإنسان''.

وبخصوص الملف المشترك، عبر التقرير عن قلق معديه بخصوص التشريعات الوطنية والتمييز المرتبط بالدخول إلى الأراضي الأمريكية وكذا ''غياب التزامات محددة في ما يتعلق بالأمن وحقوق الإنسان من لدن الحكومة الكندية والإدارة الأمريكية''.

وقد اعتمد الاتحاد الدولي في تقييم حقوق الإنسان على الدراسة المستقلة للسياق الوطني، التي تضمنها كل ملف من ملفي احتضان المونديال، وكذا على تقييم خبرائها المستقلين واللقاءات الثنائية مع مسؤولي الملفين.

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