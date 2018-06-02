الاتحاد الكاميروني يساند ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 ﻿

كشف الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عن دعمه لملف المغرب لتنظيم كأس العالم 2026 تزامنا مع مرور الملف المغربي لمرحلة التصويت المقرر يوم 13 من شهر يونيو الجاري.

'' شوف سبور''

كشف الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عن دعمه لملف المغرب لتنظيم كأس العالم 2026 تزامنا مع مرور الملف المغربي لمرحلة التصويت المقرر يوم 13 من شهر يونيو الجاري.



وقال ديودوني هابي، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في ندوة صحفية عقدت بالعاصمة ''ياوندي'' أن بلاده تدعم المغرب بدون تحفظ موضحا أن هذا الإعلان له ما يبرره حيث اعتبر أن التضامن ضروري و يجب أن يوجد بين اتحادات كرة القدم في الدول الأفريقية.



هذا وسبق للجامعة الملكية لكرة القدم أن أكدت دعمها للاتحاد الكاميروني ليكون جاهزا لتنظيم كأس إفريقيا للأمم لعام 2019.