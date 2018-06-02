بالصور.. المنتخب المغربي يواصل استعداداته لمباراة سلوفاكيا ﻿

يواصل المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم السبت استعداداته لخوض مباراته الودية الثانية أمام منتخب سلوفاكيا بملعب لانس بكرانس مونتانا خلال معسكرهم التدريبي لتأهيل اللاعبين للمشاركة في كأس العالم

'' شوف سبور''

يواصل المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم السبت استعداداته لخوض مباراته الودية الثانية أمام منتخب سلوفاكيا بملعب لانس بكرانس مونتانا خلال معسكرهم التدريبي لتأهيل اللاعبين للمشاركة في كأس العالم 2018.

وذكرت مصادر قريبة من المنتخب المغربي، أن الحصة التدريبية عرفت حضور كافة اللاعبين، وفضل هيرفي رونار أن يركز من خلالها على تصحيح الأخطاء التي دونها الطاقم التقني للأسود أمام منتخب أوكرانيا بحيث إنه كانت اجتماعات صغيرة ومتفرقة مع اللاعبين أثناء الحصة التدريبية.

ومعلوم أن المنتخب المغربي حقق نتيجة التعادل بدون أهداف في أولى مبارته الإعدادية بسويسرا.