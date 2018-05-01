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تشييد أكبر ''براد'' بمدينة الداخلة يثير السخرية والاستهجان

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 19:10 تشييد أكبر براد بمدينة الداخلة يثير السخرية والاستهجان | مجتمع
تشييد أكبر ''براد'' بمدينة الداخلة يثير السخرية والاستهجان
أطلقت الجماعة الترابية للداخلة مشروع تشييد أكبر براد بكورنيش المدينة وذلك من أجل تشجيع المقاربة التشاركية في تدبير مشاريع القرب وإشراك الساكنة فيها لتنمية المدينة.

شوف تيفي:الداخلة

أطلقت الجماعة الترابية للداخلة مشروع تشييد أكبر براد بكورنيش المدينة وذلك من أجل تشجيع المقاربة التشاركية في تدبير مشاريع القرب وإشراك الساكنة فيها لتنمية المدينة.

ولقي مشروع أكبر براد سخرية كبيرة لدى شباب المدينة بمواقع التواصل الإجتماعي الذين اعتبروا هذا المشروع مهزلة تروم إلى تبذير المال العام في مشاريع تافهة لن تعود بأي نفع على المدينة خاصة وأنها تتخبط في جملة من المشاكل التي تنتظر من القائمين على ''البراد'' إيجاد حلول لها وفق تعبير المعلقين على هذا المشروع الضخم.

ومن ناحية أخرى أكدت عدة فعاليات جمعوية ومدنية أن المدينة تحتاج لمشاريع تنموية جادة تستطيع إجثثات شباب الداخلة من البطالة التي تنخر جيوبهم، وتدفع بالعجلة الاقتصادية للمدينة للأمام وتحرك مياهها الراكدة حسب أحد المتفاعلين مع هذه البادرة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الداخلة تشييد مشروع أكبر براد يثير السخرية شباب فعاليات المدينة

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