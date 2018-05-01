بالــفيديو : عمال ''النور'' يلتحقون بـشركة '' مـوبيليس'' بعد شروعها في تدبير خطوط النقل الحضري بعاصمة الشرق وجدة ﻿

في ســابقة من نوعها شرعت شركة موبيليس في استغلال خطوط النقل الحضري بمدينة وجدة، وذلك بعد انتهاء عقد شركة النور في 31 ماي من الشهر المنصرم..

''شــوف تيفي''

في ســابقة من نوعها شرعت شركة موبيليس في استغلال خطوط النقل الحضري بمدينة وجدة، وذلك بعد انتهاء عقد شركة النور في 31 ماي من الشهر المنصرم..

وفي هذا الصدد أقام الرئيس المدير العام لمجموعة CITY BUS حفل إفطار جماعي على شرف الموظفين والمستخدمين وعمال شركة '' النور '' الذين التحقوا بشركة '' موبيليس .''

وفي كلمة ألقاها خلال إفطار رمضاني الخميس الماضي تحدث مطيع الرئيس المدير العام عن التجربة الكبيرة التي راكمتها مجموعة شركته بعدة مدن، والخبرة المكتسبة التي تم تنزيلها بشكل متطور بمدينة وجدة، واعتبر عاصمة الشرق هي المدينة الأولى على الصعيد الوطني التي تحظى بميزة ولوجيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما خص العمال والمستخدمين بتوجيهات هامة، حثهم فيها على تجويد الخدمة واحترام المرتفقين.

وستحل شركة ''موبيليس''، بأحياء المدينة الألفية، في أجواء من الارتياح والبشرى بفضل الأصداء الطيبة للشركة لدى المواطنين منذ حلولها بمدينة وجدة قبل سنة ونصف، بفضل احترام التوقيت وحسن السلوك و المعاملة وانضباط المستخدمين، وأيضا باجتهادها في تأمين خدمات عالية الجودة بحافلات من نوع volvo تنتمي إلى الجيل euro 5 وبأثمنة مناسبة .

وجدير بالذكر أن هذه الشركة برهنت خلال الفترة القصيرة التي أمضتها بمدينة وجدة على ريادتها في المجال، بتمكنها من تحقيق قفزة نوعية بالمرفق لفائدة المواطنين والطلبة على الخصوص، مع إشادة الساكنة بالمستوى العالي للخدمات.