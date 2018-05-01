أجواء مميزة تطبع امتحانات السنة الأولى للباكالوريا بجهة سوس ماسة ﻿

سادت أجواء متميزة يومي الامتحان الجهوي لنيل شهادة الباكلوريا على صعيد 121 مركزا للامتحان في ست (06) مديريات إقليمية تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة.

شوف تيفي:أكادير

سادت أجواء متميزة يومي الامتحان الجهوي لنيل شهادة الباكلوريا على صعيد 121 مركزا للامتحان في ست (06) مديريات إقليمية تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة.

وصرح مصدر مسؤول من داخل أكاديمية جهة سوس ماسة أن تعبئة كل الفاعلين والمتدخلين وشركاء منظومة التربية والتكوين في مستوياتهم الثلاث(المحلي والإقليمي والجهوي) ساهم بشكل كبير في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني بفضل مشاركتهم الوازنة والنوعية، والتي أبانوا فيها عن مسؤولية وطنية وحس وطني عال وغيرة، تحضيرا وإجراء، بغاية ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين البالغ مجموعهم 30 ألفا و521.

وأضاف ذات المتحدث لقناة ''شوف تيفي'' أن حالات الغش التي تم ضبطها في اليوم الثاني من الإجراء( السبت 2 يونيو 2018) تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة مع اليوم الأول وبلغت 28 حالة، مقابل 30 حالة خلال نفس اليوم من دورة عام 2017.

أما مجموع حالات الغش التي ضبطت خلال يومي الإجراء في دورة يونيو 2018 فبلغ ما مجموعه 109 حالة، ( مقابل 88 حالة خلال عام 2017)، ستحال جميعها على اللجن الجهوية التأديبية لاتخاذ ما يلزم من إجراء.

وأشادت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة بما بذل من جهود على مستوى التنظيم بمشاركة مختلف المتدخلين سواء تعلق الأمر برؤساء مراكز الامتحانات أو مراقبي جودة الإجراءات أو الملاحظين ومساعدي رؤساء المراكز وأطر الحراسة، وكذا اللجن الحهوية والإقليمية وطاقم الاعتكاف والمداومة وغيرهم، إلى جانب الدعم المتواصل والشامل الذي لاقيناه من السلطات الولائية والإقليمية ورجال الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات المساعدة، عبر تدخلاتهم الاستباقية والآنيّة ويقظتهم الدائمة والتنسيق الوازن، حتى مر هذا الاستحقاق التربوي في ظروف جيدة تعزيزا لمصداقية الامتحان وتأمينا لكل إجراءاته التنظيمية والتدبيرية.