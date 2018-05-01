مفتي سعودي : يجوز لمشجعي مونديال روسيا الإفطار في رمضان ﻿

يرى رضوان الرضوان، المفتي السعودي، أن جميع المشاركين فى كأس العالم 2018 فى روسيا، سواء كانوا لاعبين أو مشجعين أو إعلاميين أو حكاما يجوز لهم الإفطار.

'' شوف سبور''

يرى رضوان الرضوان، المفتي السعودي، أن جميع المشاركين فى كأس العالم 2018 فى روسيا، سواء كانوا لاعبين أو مشجعين أو إعلاميين أو حكاما يجوز لهم الإفطار.

وقال الرضوان في تصريح لـ صحيفة ''عكاظ'' السعودية، إنه فى حكم المسافر سواء كان سفر يومين أو يزيد على ذلك أو يقل، ولهم كل رخص السفر من قصر وجمع فى الصلوات والفطر فى الصيام، موضحا إن شق عليهم الصوم، وليس عليهم نوافل، وإذا أرادوا أن يصوموا فلا بأس.

ومعلوم أن المسؤولين عن المنتخب السعودي قد أجازوا للاعبى منتخبهم الإفطار أثناء مشاركتهم فى كأس العالم، فيما شككت آراء أخرى فى جواز الإفطار للمشجعين والإعلاميين والعاملين فى القطاعات المشاركة فى كأس العالم، من الناحية الشرعية.