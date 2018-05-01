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مصرع أصغر طبيبة مسعفة برصاص الاحتلال في قطاع غزة

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 18:35 مصرع أصغر طبيبة مسعفة برصاص الاحتلال في قطاع غزة | دولي
مصرع أصغر طبيبة مسعفة برصاص الاحتلال في قطاع غزة
استشهدت فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي وأصيب 100 شخص آخرين، أمس الجمعة، بشرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على

شوف تيفي

استشهدت فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي وأصيب 100 شخص آخرين، أمس الجمعة، بشرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المشاركين في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفاد المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس باستشهاد الفتاة رزان النجار البالغة قيد حياتها 21 سنة والتي كانت تعمل كمتطوعة في إسعاف الجرحى، بعد إصابتها برصاص قناصة الاحتلال شرق بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس، إضافة إلى إصابة 100 مواطن آخرين بينهم 40 بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال المتمركزين خلف السواتر الترابية على طول امتداد الشريط الحدودي شرق قطاع غزة على المواطنين المشاركين في مسيرة العودة.

ووفق ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء فإن الجيش الإسرائيلي قال اليوم السبت إنه يحقق في مقتل مسعفة فلسطينية على يد قوات إسرائيلية على ما يبدو أثناء احتجاجات على الحدود مع قطاع غزة أمس الجمعة.

 

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