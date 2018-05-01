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ترخيص بتحويل ''مصلى'' بإنزكان لتجزئة سكنية يؤجج الاحتقان ومطالب بفتح تحقيق

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 18:30 ترخيص بتحويل مصلى بإنزكان لتجزئة سكنية يؤجج الاحتقان ومطالب بفتح تحقيق | مجتمع
ترخيص بتحويل ''مصلى'' بإنزكان لتجزئة سكنية يؤجج الاحتقان ومطالب بفتح تحقيق
خلف قرار لجماعة إنزكان التي يترأسها حزب العدالة والتنمية بتحويل ''مصلى تراست'' لأداء مناسك صلاة العيدين إلى تجزئة سكنية لفائدة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية موجة من الغضب الشعبي والاستنكار في

شوف تيفي:إنزكان

خلف قرار لجماعة إنزكان التي يترأسها حزب العدالة والتنمية بتحويل ''مصلى تراست'' لأداء مناسك صلاة العيدين إلى تجزئة سكنية لفائدة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية موجة من الغضب الشعبي والاستنكار في أوساط فعاليات وساكنة المدينة، وطالبوا بإعمال البصيرة وتوقيف أشغال التشييد التي ستبدأ بعد أيام حماية للمقدسات الدينية لساكنة المنطقة.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن البقعة الأرضية التي قررت جماعة إنزكان والوكالة الحضرية لأكادير الترخيص لوزارة الأوقاف بتشييد مشروع خاص عليها متمثل في عمارات سكنية كانت قد خصصت من طرف ''شرفاء تراست'' كوقف لفائدة ''الحبوس'' (وزارة الأوقاف) من أجل تشييد مسجد في ثمانينات القرن الماضي أي في عهد عامل الإقليم آنذاك ''أحمد مطيع'' الذي أشرف بنفسه على إعطاء انطلاقته لكن دون أن يكتب له الخروج لأرض الواقع ليبقى معلقا لأسباب مجهولة فيما ظلت البقعة الأرضية تستغل من طرف ساكنة حي ''تراست'' والجرف لأداء شعائر صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا تضيف المصادر.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن تحويل ''مصلى'' ساكنة تراست الوحيد من شأنه أن يزيد من شدة الاحتقان الشعبي، وسيؤدي إلى اندلاع وقفات احتجاجية في مستقبل الأيام ستقودها مجموعة من الفعاليات الجمعوية والحقوقية الناشطة بالمنطقة وذلك للمطالبة بوقف الإجهاز على ما تبقى من الرموز الدينية بالمدينة، مبرزة في الوقت ذاته أن قرار التفويت مجانب للصواب ويستدعي إعادة النظر لكون الجماعة الحضرية لإنزكان استندت في أحقية الوزارة لاسترجاع البقعة الأرضية بعد انتهاء تصميم تهيئة إنزكان لسنة 2012 والذي جاء فيه أن البقعة عبارة عن منطقة خضراء ومن حق وزارة الأوقاف استرجاعها لكن بصيغتها القديمة وتخصيصها لغرضها الأول الذي هو الصلاة وليس لبناء تجزئة سكنية لموظفيها وحرمان الساكنة من مكان أداء صلوات العيدين.

هذا، وتطالب عدة أصوات بإنزكان من الجهات الوصية التدخل العاجل لوقف هذا المشروع السكني، وفتح تحقيق في هذا الترخيص الذي استند عليه وحماية أماكن عبادة الساكنة المحلية من الإندثار وتغليب المصلحة العامة للمواطن على المصلحة الشخصية لجهات معينة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب إنزكان البيجيدي يقبر مصلى يحول لتجزئة سكنية غضب استنكار

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