الاتحاد الكاميروني يدعم المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 ﻿

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم رسمياً دعمه الكامل لملف المغرب لتنظيم كأس العالم 2026 متجاهلةً تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموجهة للدولة الإفريقية.

شوف سبور

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم رسمياً دعمه الكامل لملف المغرب لتنظيم كأس العالم 2026 متجاهلةً تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموجهة للدولة الإفريقية.

و قال ديودوني هابي، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في بلاغ رسمي أن بلاده تدعم المغرب بدون تحفظ مؤكداً أن هذا الإعلان له ما يبرره حيث اعتبر أن التضامن ضروري و يجب أن يوجد بين اتحادات كرة القدم في الدول الأفريقية ، مشيداً بالعلاقات التاريخية التي تجمع الكاميرون والمغرب.

وكانت لجنة '' تاسك فورس''، مساء أمس الجمعة، قد وافقت على مرور الملف المغربي ، لمرحلة التصويت الذي ستجرى يوم 13 يونيو الجاري، لينافس الملف الثلاثي ''أمريكا، كندا، المكسيك'' لتنظيم مونديال 2026.

يذكر أن الملف المغربي ينافس الملف الثلاثي الذي يضم كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على تنظيم مونديال 2026 ، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو المقبل على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية.