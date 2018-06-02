 كليب ''ريدوان'' للترويج لمدينة أكادير كوجهة سياحية بمونديال روسيا يؤجج غضب الفيسبوكيين ''صور'' ﻿
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كليب ريدوان للترويج لمدينة أكادير كوجهة سياحية بمونديال روسيا يؤجج غضب الفيسبوكيين صور | ثقافة و فنون

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كليب ''ريدوان'' للترويج لمدينة أكادير كوجهة سياحية بمونديال روسيا يؤجج غضب الفيسبوكيين ''صور''

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 17:51 كليب ريدوان للترويج لمدينة أكادير كوجهة سياحية بمونديال روسيا يؤجج غضب الفيسبوكيين صور | ثقافة و فنون
كليب ''ريدوان'' للترويج لمدينة أكادير كوجهة سياحية بمونديال روسيا يؤجج غضب الفيسبوكيين ''صور''
أثار الفيديو كليب الأخير للمنتج العالمي ''ريدوان''، الذي أطلقه يوم أمس للترويج لمدينة أكادير كوجهة سياحية بمونديال روسيا، موجة من ردود الفعل المتباينة وسط رواد مواقع التواصل الإجتماعي .

شوف تيفي:أكادير

أثار الفيديو كليب الأخير للمنتج العالمي ''ريدوان''، الذي أطلقه يوم أمس للترويج لمدينة أكادير كوجهة سياحية بمونديال روسيا، موجة من ردود الفعل المتباينة وسط رواد مواقع التواصل الإجتماعي .

واستنكر مجموعة من النشطاء الفيسبوكيين القيمة المالية الكبيرة للفيديو الإشهاري، الذي لم تحظى من خلاله مدينة أكادير إلا بجزء بسيط وحيز زمني لم يتعدى ثواني قليلة من إجمالي الغلاف الزمني للكليب، معتبرين 400 مليون سنتيم التي ساهم بها كل من المجلس الجهوي للسياحة وجماعة أكادير والمكتب الوطني للسياحة، في تمويل مصاريف الكليب مجحفة وخيالية بالرجوع لمكانة أكادير في الشريط، والمشاهد التي عرضت والمكتفية فقط بالشاطئ وبعض الغزلان والحيوانات بإحدى المحميات ضواحي المدينة، مع تغييب جل المواقع السياحية الأخرى المميزة لعاصمة سوس، وعدم إعطائها القيمة المستحقة داخل الشريط الإعلاني.

وتساءل المتفاعلون مع الكليب عن مدى ملائمة ثواني معدودة على رؤوس الأصابع، للمبلغ الضخم الذي خصص لهذه الصفقة المخيبة لكل الآمال على حد تعبير الكثيرين، مؤكدين أنها لن تعود بأي نفع على المدينة، في ظل شح العامل الزمني المخصص لأكادير في الكليب، والمشاهد الهزيلة التي عرضت فيه، وهو ما يتناقض مع المبلغ الضخم، ومع غنى الزخم الثقافي والطبيعي لمدينة الإنبعاث.

وتناسلت التعليقات والتدوينات المنتقدة لهذا الكليب على الفضاء الأزرق (الفيسبوك)، والتي أجمعت كلها على أن صفقة الكليب وصمة عار على جبين مسؤولي المدينة، مبرزة أن هذا المبلغ الخيالي كان بالأحرى تخصيصه لإعادة هيكلة البنية التحتية المهترئة لأكادير عوض منحه لريدوان مقابل إنتاج لم ينصف المدينة في جل مشاهده التي ارتكزت على روسيا أكثر من عاصمة سوس.

يذكر أن الموزع والمنتج العالمي ''ريدوان'' قد أطلق يوم أمس فيديو كليب خاص بمونديال روسيا، تضمن مشاهد لمدينة أكادير للترويج لها كوجهة سياحية وسيبث في كبريات القنوات الرياضية العالمية طيلة أطوار كأس العالم هذا الصيف

وقد بلغت قيمته المالية حوالي 400 مليون سنتيم ساهم فيها كل من المكتب الوطني للسياحة بمبلغ 200 مليون سنتيم وجماعة أكادير بحصة 100 مليون سنتيم والمجلس الجهوي بمبلغ 100 مليون سنتيم.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير انتقادات واسعة كليب ريدوان ترويج وجهة سياحية مونديال روسيا

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