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العثور على جثة شاب مختفٍ وفيديو يورط عمه بطنجة

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 17:29 العثور على جثة شاب مختفٍ وفيديو يورط عمه بطنجة | حوادث و حقوق
العثور على جثة شاب مختفٍ وفيديو يورط عمه بطنجة
تمكنت مصالح الأمن من تحديد هوية شخص توفي يوم 27 أبريل الماضي في ظروف غامضة بطنجة، بعدما ظلت جثته لمدة شهر بمستودع الأموات.

شوف تيفي

تمكنت مصالح الأمن من تحديد هوية شخص توفي يوم 27 أبريل الماضي في ظروف غامضة بطنجة، بعدما ظلت جثته لمدة شهر بمستودع الأموات.

وحسب مصادر محلية، فإن الضحية الذي يدعى قيد حياته "محمد عبسلامة"، اختفى عن الأنظار منذ أزيد من شهر، لتتوصل شقيقته بتأكيد من السلطات الأمنية تفيد أن جثة شقيقها متواجدة بمستودع الأموات، بعدما عثرت عليه جثة هامدة يوم 27 أبريل.

وأضافت المصادر ذاتها، نقلا عن تصريحات شقيقة الهالك، أن شقيقها حل بالمغرب قادما من فرنسا بغرض الخضوع لجلسة رقية شرعية دون توضيح سبب هذه الرغبة .

هذا ووجهت شقيقة الهالك أصابع الاتهام لعمها وحملته مسؤولية اختطافه، خاصة أن كاميرات المراقبة التقطت اللحظات الأخيرة لشقيقها رفقة عمهما.

كاميرت المراقبة، أظهرت أن العم حاول خنق الضحية ليقدم الأخير على الهروب متسلقا الجدار، وأمام هذا الأمر، أكدت أخت الشاب أن عمها هو المتهم الرئيسي في القضية غير أنه ما يزال حرا طليقا.

وأمام هذا الأمر، طالبت الجهات الأمنية بالتدخل لفك لغز اختفاء شقيقها.

 

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