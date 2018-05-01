 مديرية الحموشي تدخل على خط اختفاء الطفل عمر و هاكيفاش لقاوه بمدينة الرباط ﻿
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مديرية الحموشي تدخل على خط اختفاء الطفل عمر و هاكيفاش لقاوه بمدينة الرباط | حوادث و حقوق

مديرية الحموشي تدخل على خط اختفاء الطفل عمر و هاكيفاش لقاوه بمدينة الرباط

مديرية الحموشي تدخل على خط اختفاء الطفل عمر و هاكيفاش لقاوه بمدينة الرباط | بوليتيك

مديرية الحموشي تدخل على خط اختفاء الطفل عمر و هاكيفاش لقاوه بمدينة الرباط

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مديرية الحموشي تدخل على خط اختفاء الطفل عمر و هاكيفاش لقاوه بمدينة الرباط

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 17:20 مديرية الحموشي تدخل على خط اختفاء الطفل عمر و هاكيفاش لقاوه بمدينة الرباط | حوادث و حقوق
مديرية الحموشي تدخل على خط اختفاء الطفل عمر و هاكيفاش لقاوه بمدينة الرباط
في جديد قضية الطفل عمر الذي اختطف من أمام منزله بالدارالبيضاء، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تعاملت بجدية كبيرة مع بلاغ البحث لفائدة العائلة الذي تقدم به والد طفل قاصر يبلغ من العمر 10

شـــوف تيفي:

في جديد قضية الطفل عمر الذي اختطف من أمام منزله بالدارالبيضاء، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تعاملت بجدية كبيرة مع بلاغ البحث لفائدة العائلة الذي تقدم به والد طفل قاصر يبلغ من العمر 10 سنوات، والذي كان قد اختفى من منزل عائلته بمدينة الدار البيضاء، صباح أمس الجمعة، في ظروف مشكوك فيها.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد مكان تواجد الطفل المذكور بمدينة الرباط، بعدما تقدم لدائرة الشرطة بيعقوب المنصور موضحا أنه تعرض للاختطاف، قبل أن يتراجع عن هذه التصريحات ويؤكد أنه غادر مسكن العائلة تلقائيا بسبب ضغط الامتحانات المدرسية في نهاية السنة، وأنه توجه لمدينة الرباط بغرض الالتحاق بمنزل خالته، لكنه تاه عن الطريق وتوجه بعد ذلك إلى أقرب مركز للشرطة.

وإذ تؤكد مصالح الأمن الوطني بأن الطفل القاصر تم تسليمه لوالده بعد الانتهاء من كافة إجراءات البحث، فإنها تنفي في المقابل أن تكون واقعة اختفائه تكتسي طابعا إجراميا أو ناجمة عن عملية اختطاف.

 

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