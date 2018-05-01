مثير...حرمان تلاميذ باشتوكة أيت بها من اجتياز امتحانات السنة الأولى باكالوريا واستياء عارم للمتضررين ﻿

تسبب سائق حافلة للنقل المدرسي يوم أمس الجمعة في حرمان عدد كبير من تلاميذ دوار ''تكاض'' التابع لإقليم اشتوكة أيت بها من إجتياز امتحانات السنة الأولى لنيل شهادة الباكالوريا، وذلك بعد تأخره في إيصال

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تسبب سائق حافلة للنقل المدرسي يوم أمس الجمعة في حرمان عدد كبير من تلاميذ دوار ''تكاض'' التابع لإقليم اشتوكة أيت بها من إجتياز امتحانات السنة الأولى لنيل شهادة الباكالوريا، وذلك بعد تأخره في إيصال التلاميذ لثانوية ''الحاج الحبيب'' التأهيلية بجماعة سيدي بيبي، التي كانوا سيجتازون بها الإمتحان الجهوي للباكالوريا.

ووفق مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي''، فقد كان من المفترض أن يقل سائق الحافلة التلاميذ المنحدرين من دوار ''تكاض'' لمؤسستهم التعليمية في حدود الساعة السابعة صباحا على أن يصلوا للمؤسسة في الساعة السابعة والنصف، كما هو محدد في استعمال الزمن الخاص بالامتحانات، إلا أن استهتار وتهور السائق يضيف المصدر حال دون وصول التلاميذ لحجرات الدرس في الوقت المناسب، حيث لم يحضر السائق إلا في حدود الساعة الثامنة صباحا أي وقت انطلاق الامتحانات.

وأضاف ذات المصدر، أن المدة الزمنية الفاصلة بين دوار ''تكاض'' والمؤسسة التعليمية تصل لحوالي 30 دقيقة، والسائق حصل على استعمال الزمن يوما قبل الامتحان، وبالرغم من كل هذه المعطيات إلا أنه أبى أن لا يحضر إلا في الثامنة صباحا، متسببا في حرمان عدد كبير من تلاميذ السنة الأولى باكالوريا من اجتياز امتحاناتهم.

وخلف هذا الحادث موجة من الاستنكار والأسى الشديد في صفوف التلاميذ المتضررين وأولياء أمورهم، الذين طالبوا بضرورة فتح تحقيق مع السائق حول حيثيات وظروف تأخره عن إيصال التلاميذ للمؤسسة التعليمية، ومحاسبته عن هذا التقصير خصوصا لما ترتب عن فعله من آثار سلبية على نفسية الممتحنين، الذين أصيبوا بخيبة أمل كبيرة، لا سيما وأنهم مجبرين على الإدلاء بشواهد طبية تبرر غيابهم لدى المصالح الإدارية لمنحهم فرصة اجتياز الدورة الاستدراكية لكون كل غياب عن مدة واحدة من امتحانات الباكالوريا يترتب عنه الإقصاء مباشرة من اجتياز باقي المواد، وهو نفس الشيء الذي تصادف معه هؤلاء التلاميذ المتضررين.

يشار أن عددا من الدواوير القروية بإقليم اشتوكة أيت بها تستفيد من حافلات للنقل المدرسي تقل التلاميذ للمؤسسات التعليمية بفعل بعدها الكبير عن نقط التمدرس وذلك بشراكة مع عدد من المتدخلين لضمان استمرارية تمدرس أطفال العالم القروي وتجنب الهدر المدرسي.