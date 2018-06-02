صورة : لاعب شباب بلوزداد يهاجم الطاوسي بعد توقيعه لوفاق سطيف : '' أنت منافق''‎ ﻿

هاجم الجزائري ياسين بن واضح نجم فريق شباب بلوزداد الجزائري، الإطار الوطني رشيد الطاوسي الذي تعاقد مع نادي وفاق سطيف الجزائري لمدة سنتين.

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هاجم الجزائري ياسين بن واضح نجم فريق شباب بلوزداد الجزائري، الإطار الوطني رشيد الطاوسي الذي تعاقد مع نادي وفاق سطيف الجزائري لمدة سنتين.

ونشر نجم شباب بلوزداد الجزائري، صورة لخطة توقيع الطاوسي عقده رفقة الوفاق عبر موقع التواصل الاجتماعي، ''إنستغرام''، و كتب عليها '' أنت منافق''.

وكان رشيد الطاوسي قد غادر شباب بلوزداد الجزائري بسبب عدم تسوية إدارة الفريق البلوزدادي عدد من المشاكل ، إضافة إلى عدم اتضاح الرؤية المستقبلية للفريق ، الأمر الذي جعل الأمور غامضة بالنسبة له، ليقوم بفسخ العقد.

وكان الطاوسي قد تولى مهمة تدريب شباب بلوزداد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ، خلفًا للمدرب الصربي إفيكا تودوروف، واستطاع أن يقود الفريق للبقاء في الدوري الجزائري.