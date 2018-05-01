 ضبط 81 حالة غش في اليوم الأول من الامتحان الجهوي لنيل شهادة الباكلوريا في جهة سوس ماسة ﻿
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ضبط 81 حالة غش في اليوم الأول من الامتحان الجهوي لنيل شهادة الباكلوريا في جهة سوس ماسة | مجتمع

ضبط 81 حالة غش في اليوم الأول من الامتحان الجهوي لنيل شهادة الباكلوريا في جهة سوس ماسة

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ضبط 81 حالة غش في اليوم الأول من الامتحان الجهوي لنيل شهادة الباكلوريا في جهة سوس ماسة

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 17:07 ضبط 81 حالة غش في اليوم الأول من الامتحان الجهوي لنيل شهادة الباكلوريا في جهة سوس ماسة | مجتمع
ضبط 81 حالة غش في اليوم الأول من الامتحان الجهوي لنيل شهادة الباكلوريا في جهة سوس ماسة
بلغ عدد حالات الغش التي تم رصدها أمس ، الجمعة، في إطار اليوم الأول من الامتحان الجهوي لنيل شهادة الباكلوريا 81 حالة، وذلك في مجموع مراكز الإمتحان في جهة سوس ماسة.

شـــوف تيفي:

بلغ عدد حالات الغش التي تم رصدها أمس ، الجمعة، في إطار اليوم الأول من الامتحان الجهوي لنيل شهادة الباكلوريا 81 حالة، وذلك في مجموع مراكز الإمتحان في جهة سوس ماسة.

وأوضح بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة أن 35 من حالات الغش التي تم رصدها ضبطت في صفوف المترشحين الممدرسين ، أما الحالات ال 46 المتبقية فقد ضبطت في صفوف المترشحين الأحرار.

وحسب المصدر نفسه، فإن حالات الغش في اليوم الأول من دورة يونيو 2018 للامتحان الجهوي لنيل شهادة الباكالوريا، تشكل زيادة بمجموع 23 حالة مقارنة مع الحالات المضبوطة في اليوم الأول من الامتحان الجهوي لدورة 2017.

وبخصوص توزيع حالات الغش على مواد الامتحان الجهوي، فقد ضبط 39 مترشحا في امتحان مادة التربية الإسلامية ، و33 مترشحا في امتحان مادة اللغة الفرنسية، و9 مترشحين في امتحان مادة اللغة العربية.

أما بخصوص طريقة الغش المستعملة، فإن 72 من الحالات المضبوطة استعمل فيها الهاتف النقال أو وسيلة الكترونية، و09 حالات باستعمال وثائق غير مسموح بها.

يذكر أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا الامتحان الجهوي لنيل شهادة الباكالوريا على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة بلغ 31 ألفا و375، حضر منهم 28 ألفا و770 مترشحة ومترشحا.

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب امتحانات باكالوريا مترشحين سوس ماسة

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