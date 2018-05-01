لوبيرا و''فيفا'' يرفعان من سقف متاعب المغرب التطواني ﻿

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا'' فريق المغرب التطواني، مهلة 14 يوما لأداء مستحقات مدربه السابق ''سيرجيو لوبيرا'' وإلا سيتخذ في حقه الإجراءات القانونية اللازمة.

'' شوف سبور''

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا'' فريق المغرب التطواني، مهلة 14 يوما لأداء مستحقات مدربه السابق ''سيرجيو لوبيرا'' وإلا سيتخذ في حقه الإجراءات القانونية اللازمة.

وحكمت لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي، لصالح المدرب لوبيرا بتغريم الماط مبلغا ماليا قدره 150 ألف دولار، الشيء الذي سيزيد من المعاناة المالية للفريق التطواني والتي تزامنت مع استقالة عبد المالك أبرون من رئاسة الماط.

ويعيش فريق المغرب التطواني ولاعبوه أوضاعا مزرية بسبب الأزمة المالية التي مر منها خلال الموسم الماضي، خصوصا أنه لم يتم الإعلان بعد عن المرشح لخلافة الرئيس السابق عبد المالك أبرون.