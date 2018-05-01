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عمال شركة سنطرال دانون يدعون إلى الاحتجاج أمام البرلمان لمطالبة المغاربة بوقف حملة المقاطعة

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 16:54 عمال شركة سنطرال دانون يدعون إلى الاحتجاج أمام البرلمان لمطالبة المغاربة بوقف حملة المقاطعة | مجتمع
عمال شركة سنطرال دانون يدعون إلى الاحتجاج أمام البرلمان لمطالبة المغاربة بوقف حملة المقاطعة
دعى المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لسنطرال دانون، إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم الثلاثاء المقبل 5 يونيو ابتداء من الساعة 9 والنصف ليلا، وذلك للتحسيس بالخسائر المادية جراء

''شوف تيفي''

دعى المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لسنطرال دانون، إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم الثلاثاء المقبل 5 يونيو ابتداء من الساعة 9 والنصف ليلا، وذلك للتحسيس بالخسائر المادية جراء حملة المقاطعة التي استهدفت شركة سنطرال، والتي كان من نتائجها تشريد المئات من العمال داخل هذه الشركة نتيجة فقدانهم لعملهم .

وجاء في نداء للنقابة توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، أن الوقفة التي سترافقها عدة وقفات احتجاجية محلية، تأتي لـتنبيه الرأي العام المغربي والقوى الحية في الوطن، على أن استمرار حملة المقاطعة سيتسبب في مزيد من فقدان مناصب الشغل داخل سنطرال دانون وخارجها وتشريد عائلات مغربية ، و ندد النداء بما اعتبره ''أعمالا إجرامية تعرض لها عمال سنطرال دانون ولا سيما الباعة ومساعديهم أثناء مزاولتهم لعملهم''.

وأضاف النداء، أن النقابة تطالب المغاربة بوقف حملة المقاطعة لما لها من نتائج وخيمة وخطيرة على مصير كثير من العائلات المغربية، وانعكاسات سلبية على الاستثمار الخارجي والاقتصاد الوطني عموما، وحمل المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لسنطرال دانون الدولة والحكومة المسؤولية الكاملة فيما تعرفه شركة سنطرال دانون وتردي الأوضاع الاجتماعية لعموم المواطنين، وتدهور القدرة الشرائية.

و توجه منتجو الحليب بتعاونيات جمع الحليب وتسويقه بإقليم قلعة السراغنة، للاحتجاج أمام مقر العمالة للتنديد بوقف عمليات جمع الحليب من المنتجين، بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها الشركة المنتجة ورفضها حيازة الحليب بدعوى توفرها على الفائض من هذه المادة نتيجة مقاطعة منتوجاتها في الأسواق المغربية.

جدير بالذكر أنه أمام واقع المقاطعة وتوقف شركة سنطرال عن تجميع الحليب من لدن الفلاحين الصغار، باتت التعاونيات الفلاحية مكدسة بالأطنان من مادة الحليب.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب المقاطعة سنطرال الحليب

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