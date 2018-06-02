عاجل...مختل عقليا يعتدي على مواطنين ويتسبب لهما في جروح بليغة بجماعة أورير شمال أكادير+''صور'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، إقدام مختل عقليا بمركز جماعة ''أورير'' شمال مدينة أكادير، على مهاجمة شخصين والاعتداء عليهما بقضيب حديدي ما أدى إلى إصاباتهما بجروح جد بليغة على مستوى الرأس.

شوف تيفي:أكادير

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، إقدام مختل عقليا بمركز جماعة ''أورير'' شمال مدينة أكادير، على مهاجمة شخصين والاعتداء عليهما بقضيب حديدي ما أدى إلى إصاباتهما بجروح جد بليغة على مستوى الرأس.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن المختل العقلي باغث سيدة كانت تتبضع بسوق الجماعة ليهوي عليها بقضيب حديدي من الخلف قبل أن يصيب أيضا بائعا للخضر والفواكه بنفس الطريقة، متسببا لهما في رضوض وجروح خطيرة على مستوى الرأس ما استدعى نقلهما على وجه السرعة للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضافت ذات المصادر، أنه لولا تدخل عدد من المواطنين، الذين أمسكوا بالمختل لتطورت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، خاصة أن المعتدي معروف باعتداءاته على كل من يمر أمامه، ويحمل تصرفات عدوانية تشكل خطرا كبيرا على ساكنة حي أورير، إذ لم تمر إلا بضعة أسابيع على ارتكابه لفعل مماثل طال أحد المواطنين.

هذا، وتطالب الساكنة المحلية من السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي بالتدخل العاجل لوقف اعتداءات هذا المختل عقليا الذي يبث الرعب في نفوس المواطنين بالمنطقة.