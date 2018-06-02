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نايضة بين سعيد الناصري والبيغ بسبب الملحمة

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 16:28 نايضة بين سعيد الناصري والبيغ بسبب الملحمة | ثقافة و فنون
نايضة بين سعيد الناصري والبيغ بسبب الملحمة
بعد الضجة الكبيرة التي خلفتها « الملحمة الوطنية » والانتقادات الواسعة الموجهة لصاحبها الممثل سعيد الناصري، اندلعت حرب كلامية بين الأخير ومغني الراب المعروف دون بيغ عبر موقع التواصل الاجتماعي

شوف تيفي

 بعد الضجة الكبيرة التي خلفتها « الملحمة الوطنية » والانتقادات الواسعة الموجهة لصاحبها الممثل سعيد الناصري، اندلعت حرب كلامية بين الأخير ومغني الراب المعروف دون بيغ عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 وكان البيغ قد نشر عبر حسابه الرسمي على حائطه الأزرق تدوينة قال فيها « أنا ما عجباتنيش الملحمة إذن أنا بوليساريو ».

 وجاءت تدوينة البيغ عقب التصريح الذي خرج به سعيد الناصري لقناة شوف تيفي، يصرح من خلاله أن « كل من لم تُعجبه المِلحمة الوطنية فهو من البوليساريو وفاشل ».

 هذا وتسبب أحد المخرجين السينمائيين ومدير شركة لصناعة الأفلام يدعى ''حاتم ناجي'' في حذف أغنية ''الملحمة الوطنية'' وذلك بعدما قام بالتبليغ عنها لدى إدارة الموقع العالمي ''اليوتيوب'' بحر الأسبوع الجاري.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي سعيد الناصيري الملحمة بيغ

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