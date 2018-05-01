''و شهد شاهد من أهلها''..صحافية جزائرية تفضح بلادها من قلب البرلمان الأوروبي+ فيديو ﻿

''و شهد شاهد من أهلها '' مثال ينطبق على صحافية جزائرية ضاقت ذرعا، بسبب الحصار المفروض على المدافعين عن حقوق الانسان ، وعلى الأصوات المعارضة في بلادها ،حيث قامت عبر فيديو سجل في استوديو البرلمان

شـــوف تيفي:

''و شهد شاهد من أهلها '' مثال ينطبق على صحافية جزائرية ضاقت ذرعا، بسبب الحصار المفروض على المدافعين عن حقوق الانسان ، وعلى الأصوات المعارضة في بلادها ،حيث قامت عبر فيديو سجل في استوديو البرلمان الأوربي ببروكسيل ،بفضح انحرافات النظام ، داعية إلى تجديد سياسي في الجزائر.

ففي هذا الفيديو الذي نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، وجال بمختلف قاعات التحرير الأوروبية ، تبرز ليلى حداد المراسلة السابقة للقناة العمومية الجزائرية (او. ان . تيفي) ببروكسيل، والتي دفعت ثمن أرائها السياسية ،حيث تم طردها من عملها، بسبب ''التطاول'' و''السلوك غير السوي''،كيف ان البلد برمته يقع رهينة في يد ''بارونات النظام'' ويرزح تحت رحمتهم.

وأكدت الصحفية الجزائرية التي لم تخفي حزنها بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في بلادها ، ان ''كرامة شعب برمته يتم تمريغها في التراب، مشيرة إلى أن الجزائريين أضحوا بسبب هذا الوضع أضحوكة في العالم .

وبعد انتشار هذا الفيديو الذي سجل في مؤسسة تشكل رمز الديموقراطية الأوربية، وحرية التعبير ،سارعت السلطات الجزائرية لإصدار بلاغ، تنعت فيه هذه الصحافية بأقبح النعوت ، لا لشىء سوى لأنها عبرت عن رأيها في مكان ، دأب النظام الجزائري عبره على نفث سمومه تجاه المغرب ،وتصريف الخطاب الانفصالي.

وتحدث بلاغ السفارة الجزائرية ببروكسيل، الذي نشرته وكالة الانباء الجزائرية ، بعبارات عدوانية، تكشف بما لا يدع مجالا للشك العقلية المتحجرة لمحرريه، عن ''استغلال احتيالي وغير مقبول'' لرموز الاتحاد الأوربي، ولمقر البرلمان الأوربي، من أجل ''المس بشرف المؤسسات الجزائرية''.

ولاشك أن هذا التباكي الذي لجأت فيه السفارة الجزائرية ببروكسيل ، الى استخدام عبارات تدعو الى السخرية ، ليس سوى محاولة للهروب الى الامام ، ذلك ان بلاطو التلفزة بالبرلمان الاروبي، ليس سوى فضاء وضع رهن اشارة الصحافيين، من اجل استغلاله لحاجيات التصوير،أو التدريب.

فهو ليس لا رمزا، ولا مكانا يكتسي نوعا من القدسية. فالصحافية المعنية المحرومة من حرية التعبير في وسائل الاعلام ببلادها، لم تجد افضل من هذه الوسيلة للحديث من هذا المنبر من اجل اسماع صوتها.

ومما يبعث اكثر على السخرية، مسارعة محرري البلاغ ، كما هي عادة النظام الجزائري الى التمسك بنظرية المؤامرة، وبالتالي اعتبار هذا الفيديو تصرفا ''يخدم القوى الاجنبية المعادية للجزائر''، والحال ان الصحافية المذكورة عبرت بكل بساطة وبصوت مرتفع عما يكابده كل الجزائريين في صمت.

وبهذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر تكون الصحافية الجزائرية التي اتهمتها سفارة بلادها ب''التحريض على الفتنة'' على غرار زملائها بالجزائر القابعين وراء القضبان، قد أزاحت جزء من الستار على واقع يريد النظام الجزائري اخفاءه عن العالم .

فالجزائريون الذين سئموا من سماع مثل هذه الاسطوانة المشروخة ،التي تتحدث المؤامرة واليد الخفية ، والاجندة المبيتة ، يدركون جيدا مصدر معاناتهم وأزمتهم السياسية والاجتماعية.