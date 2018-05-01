محمد صلاح يحسم مصيره رفقة ليفربول الإنجليزي ﻿

كشفت تقارير إخبارية إنجليزية، إن النجم المصري محمد صلاح قرر بصفة شبه نهائية الاستمرار مع ليفربول ولم يعد مهتما بالانتقال إلى الدوري الإسباني وتحديدا إلى ريال مدريد.

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كشفت تقارير إخبارية إنجليزية، إن النجم المصري محمد صلاح قرر بصفة شبه نهائية الاستمرار مع ليفربول ولم يعد مهتما بالانتقال إلى الدوري الإسباني وتحديدا إلى ريال مدريد.

و قال موقع "إكسبريس" الإنجليزي ، نقلا عن مجلة "دياريو غول" الإسبانية أن صلاح قرر البقاء في ليفربول بعد القرار المفاجئ للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان القاضي بمغادرة النادي الملكي.

وتابع الموقع أن شكوكا باتت تساور صلاح بشأن اللعب في سانتياغو بيرنابيو بعد استقالة زيدان، مشيرا إلى أن اللاعب يعتقد أنه سيعاني من الضغط في محاولة منه لإثارة إعجاب المدرب الجديد.

وكانت تقارير إعلامية قد ربطت على مدى الأشهر الأخيرة بين النجم المصري والنادي الملكي، إلا أن أيا من الطرفين لم يؤكد الأمر.

ويذكر أن صلاح كان قد تعرض لإصابة قوية في الكتف، أثناء مباراة ليفربول مع ريال مدريد الإسباني، السبت الماضي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، وغادر الملعب بعد نصف ساعة فقط من اللعب.