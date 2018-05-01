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بعد رحيله عن ريال مدريد .. هذه وجهة زين الدين زيدان القادمة

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 15:36 بعد رحيله عن ريال مدريد .. هذه وجهة زين الدين زيدان القادمة | سبور
بعد رحيله عن ريال مدريد .. هذه وجهة زين الدين زيدان القادمة
كشفت تقارير إخبارية، أن زين الدين زيدان الذي قدم استقالته من تدريب ريال مدريد الإسباني، تلقى عرضًا ماليًا كبيرا من الاتحاد القطري لكرة القدم لتدريب منتخب بلادهم حتى مونديال 2022.

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كشفت تقارير إخبارية، أن زين الدين زيدان الذي قدم استقالته من تدريب ريال مدريد الإسباني، تلقى عرضًا ماليًا كبيرا من الاتحاد القطري لكرة القدم لتدريب منتخب بلادهم حتى مونديال 2022.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية صحة الخبر الذي أعلنه رجل الأعمال المصري "نجيب ساويرس"، الذي أكد من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن زيدان سيقود منتخب قطر في مونديال 2022.

ونشر ساويرس تغريدة عبر موقعه الرسمي قال فيها "زيدان ينضم لقطر كمدرب للفريق القومي لكأس العالم 2022 مقابل 50 مليون دولار سنويا، لمدة 4 سنوات.. المال يتكلم؟".

و كشف الإعلامي الجزائري ومدير تحرير موقع "أنا الجزائر"، فاضل الزبير، عن أن الفرنسي والجزائري الأصل زين الدين زيدان يتجه لتدريب المنتخب القطري.

وقال "الزبير" في تدوينة له عبر حسابه بموقع "تويتر" رصدتها "وطن":" زيدان يتجه نحو تدريب فريق قطر استعدادا لكأس العالم التي ستحتضنها في 2022 بحسب المعلومات".

ويذكر أن زين الدين زيدان كان قد حقق العديد من الإنجازات مع ريال مدريد الإسباني منذ توليه تدريب الفريق الملكي ، محققاً بطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي.

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الاتحاد القطري لكرة القدم زين الدين زيدان ريال مدريد كأس العالم 2022

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