جفاف الأنسولين بثالث أكبر جماعة بإقليم تارودانت يهدد أرواح مرضى السكري ويسأل وزارة الدكالي ﻿

يعيش عدد من مرضى السكري بجماعة ''الكدية البيضاء'' الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم تارودانت معاناة كبيرة بفعل انعدام الأنسولين بالمركز الصحي للجماعة.

شوف تيفي:أولاد تايمة

يعيش عدد من مرضى السكري بجماعة "الكدية البيضاء" الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم تارودانت معاناة كبيرة بفعل انعدام الأنسولين بالمركز الصحي للجماعة.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن مرضى السكري بالكدية البيضاء تفاجأوا باختفاء مادة "الأنسولين" الحيوية من مركزهم الصحي، وهو ما وضع حالتهم الصحية في كف عفريت وجعلها تتدهور بشكل كبير نتيجة عدم تناولهم لجرعات الدواء المضاد لمرض السكري .

وأضافت ذات المصادر، أن انعدام مادة الأنسولين بجماعة الكدية البيضاء بأولاد تايمة دفعت بمجموعة من الفعاليات الجمعوية والحقوقية بالمنطقة لدق ناقوس الخطر لإنقاذ مرضى السكري من الموت نظرا لما يخلفه هذا الغياب من مضاعفات جد خطيرة على صحتهم ويهدد حياتهم بشكل واضح الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا من المسؤولين الإقليميين ووزارة الصحة لتوفير مادة "الأنسولين" بالمركز الصحي حماية لأرواح المرضى.

يشار أن المركز الصحي بالكدية البيضاء يعيش على وقع نقص عدة وسائل وتجهيزات أساسية إضافة إلى الخصاص المهول في الموارد البشرية ماينعكس بشكل سلبي على الخدمات الصحية التي يقدمها لساكنة الجماعة والمقدرة بحوالي 21000 نسمة.