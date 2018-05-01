المحكمة الزجرية بالبيضاء تنظر في قضية خلاف شركاء قصبة الجولات الدولية المغربية بعد ربع قرن من الخلافات ﻿

منذ سنوات طوال لا زالت قضية ''شركة قصبة الجولات الدولية المغربية'' تروج في المحاكم المغربية ، ولم يقل القضاء كلمته الأخيرة في ملف تورط شريك في خيانة أمانة شريكــه واستغلال النفوذ والتسلط على المشترك

"شوف تيفي" محمد القاسمي

منذ سنوات طوال لا زالت قضية "شركة قصبة الجولات الدولية المغربية" تروج في المحاكم المغربية ، ولم يقل القضاء كلمته الأخيرة في ملف تورط شريك في خيانة أمانة شريكــه واستغلال النفوذ والتسلط على المشترك بينهما والتصرف في مالية الشركة خارج القانون .

وستنظر الثلاثاء المقبل المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في قضية المطالبة بمؤاخذة محمد بنعمور من أجل المشاركة والمساهمة في ارتكاب جنحتي خيانة الأمانة ، والتصرف في الشركة بعد إحالته على التقاعد، وإحكام قبضته على الشركة والتحكم في دواليبها بحكم الأغلبية التي يتوفر عليها بحيث كان "محمد بنعمور " يعين ممثليها القانونيين ممن يخضعون لأوامره وتعليماته ولو كانت غير نظامية ثم توليه فعليا رآسة الجموع العامة وتسيير الشركة بشكل انفرادي.

وتوصلت "شوف تيفي" بمعلومات تفيد أن "بن عدو عبد العالي الادريسي" قد وجه شكاية مباشرة يلاحق من خلالها "محمد بنعمور" رجل الأعمال المعروف ، بالتحكم في الشركة عن طريق المسؤول الرسمي والمسؤول القانوني و خيانة الأمانة والتصرف بسوء في مال مشترك والمساهمة والمشاركة فيهما بصفته شريكا مساهما ومؤسسا لشركة قصبة الجولات الدولية المغرب ( k.t.I ) منذ يونيو 1973، والتي هي حاليا شركة محدودة المسؤولية بعدما كانت شركة مساهمة إذ تعمل وتنشط أساسا في المجال السياحي والفندقي ومعروفة وطنيا ودوليا بريادتها في هذا المجال .

وحسب مضامين الدعوة القضائية فالمشتكى بهم وهم الممثلون القانونيون للشركة بتواطؤ مع محمد بنعمور يقومون بالإضافة إلى حرمان "بن عدو" من نصيبه من الأرباح بدون سبب مشروع وخلال كل السنوات الماضية ، بإثقال كاهل الشركة بالمصاريف الشخصية لهذا الأخير والتحملات الصورية له ولزوجته عن طريق أسفار وتنقلات صورية واقتناء حاجيات شخصية له وبمبالغ مهمة ومنحه تعويضات شهرية له ولزوجته ثم اللجوء كذلك إلى عملية القروض البنكية غير مبررة الاستئثار بأرباح الشركة لفائدته والحال أن الاحتياطي الذي تتوفر عليه الشركة يوفر لها الإمكانيات المالية دونما حاجة إلى اللجوء للقروض بـأسعار وفوائد مرتفعة والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على المخزون المالي للشركة وبالتبعية على حصة العارض في الأربــاح .

هــــذا وتعتبر مالية قصبة الجولات الدولية المغربية K.T.I مالا مشتركا وتبديده يعد تصرفا مجرما نابعا عن قصد جنائي لارتكابه وهكذا يعتبر تصرفا بسوء نية في مال مشترك حسب القوانين المعمول بها، كما يعاقب بنفس العقوبة المالك على الشياع أو الشريك الذي يتصرف بسوء نية في المال المشترك رأس المال.

وجــدير بالذكر أن الشركة حققت نتائج إيجابية على شكل أرباح مهمة غير موزعة ، إلا أنه مع ذلك ورغم هذه المبالغ المهمة والنتائج الإيجابية يمتنع المشتكى بهم بصفتهم الممثلين القانونيين للشركة عن توزيع الأرباح المقابلة لحصة "بن عدو عبد العالي الإدريسي" في الشركة والمخولة له بمقتضى نظامها الأساسي .