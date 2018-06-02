المعيشة غلات ..الحكومة آوت والطبقة الفقيرة تقهرات.. ﻿

منذ بداية الألفية الثالثة، دق مهتمون وسياسيون ومحللون اقتصاديون ومختصّون في كبريات الجامعات ناقوس الخطر من عواقب أزمة عالمية قادمة لا ريب فيها؛ وقودها الارتفاع الصاروخي للأسعار

" شوف تيفي" : المشعل" عبد الواحد الوز

منذ بداية الألفية الثالثة، دق مهتمون وسياسيون ومحللون اقتصاديون ومختصّون في كبريات الجامعات ناقوس الخطر من عواقب أزمة عالمية قادمة لا ريب فيها؛ وقودها الارتفاع الصاروخي للأسعار، فقد صرّحت رئيسة برنامج الغذاء العالمي "جوزيث شيران" في 22/4/2008: "إنه من الضروري إيجاد إجراءات لإنعاش الإنتاج العالمي الغذائي ومساعدة الفقراء"، وأكدت: "أن حوالي مائة مليون شخص في العالم غير قادرين على توفير الغذاء لعائلاتهم"، وقال مبعوث الأمم المتحدة المكلف بشؤون الفقراء "خان زجلر" الأستاذ في علم الاجتماع السويسري في 20/4/2008: "إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم سيؤدّي إلى مذبحة جماعية صامتة".

إن الأمر يمس العالم كله حقا، لكن في المغرب لدينا توابل إضافية، تميزنا عن غيرنا، لقد مس ارتفاع الأسعار ليس فقط الطبقات الهشة في المجتمع بل انتقل إلى الطبقات المتوسطة التي ظلت تشكل صمام أمان بالمغرب، وكانت أبعد من الإحساس بغلاء المعيشة الذي عرف زيادات غير مسبوقة خاصة مع مجيء حكومة عبد الإله بن كيران الذي لم تبق هناك مادة لم يشعل نيران الزيادة فيها حتى أصبح أكبر حامل لأثقال الأسعار كما جسدت ذلك إحدى الصور الساخرة لرئيس الحكومة السابق، في الوقت الذي ظلت فيه الأجور جامدة منذ 2011، هذا الوضع ولد ما أسماه المندوب السامي بالإنهاك الاقتصادي للأسر المغربية، كان أول قرار دشن به بن كيران مجيئه إلى الحكومة هو تحرير سوق أسعار المحروقات، وحذف حصة دعم الدولة لهذه المادة الحيوية، لم يكن ذلك سوى الجزء البارز من جليد الغلاء الذي سيلهب جيوب المواطنين تدريجيا، إذ المحروقات تعتبر المحرك الأساسي لدواليب الحياة الاقتصادية.. ارتفعت أسعار المحروقات إلى أرقام قياسية في الوقت الذي انهارت فيه أسعار الذهب الأسود، والتهبت أسعار الخضر واللحوم بكل أنواعها، ولم يعد ذوو الدخل المحدود يقدرون على زيارة أسواق السمك.

كانت أكبر جريمة اقتصادية يصرح أحد الفاعلين الاقتصاديين لـ"المشعل" أن حررت الحكومة الأسعار دون أن تفعل مجلس المنافسة بإطاره القانوني وتعيين مسؤولين، كان الأمر أشبه بالتواطئ مع لصوص للدخول إلى البيت لنهب أغراضه مع إطفاء جهاز الإنذار، تضخمت الشركات بعائداتها الكبرى، ولم تحم الحكومة المستهلك عبر سياسة ناجعة كانت مطروحة دستوريا على مجلس المنافسة، الذي لن يتحكم في قانون سوق العرض والطلب ولكنه يمكن أن يراقب جودة الخدمات ومناسبة أرباح الشركات مع حماية المستهلك أساسا من المضاربة وجشع الوسطاء وسياسة عادلة في الأسعار تقي المواطن من هيمنة الشركات الكبرى التي تتحكم في الأسواق.. إذ سبق للبرلمان بغرفتيه أن صادق على قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 06.99، وعلى مجلس المنافسة الذي يستشار من لدن الحكومة واللجان الدائمة للبرلمان في مقترحات القوانين والمجالس الجماعية والغرف المهنية والمنظمات النقابية وجمعيات المستهلكين ذات المنفعة العامة والمحاكم المختصة، وذلك في كل ما يتعلق بالمنافسة. لكنه ظل مشلولا منذ الإعلان عن قيامه، وكان مفترضا مع تطبيق قانون تحرير الأسعار طبقا لتعليمات البنك الدولي، أن يختص "بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة، وبإبداء الرأي في المطالب الاستشارية. ومحاربة عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب، والحد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو الحد من المنافسة الحرة فيها، وتحديد أو مراقبة الإنتاج أو التسويق أو الاستثمار أو التقدم التقني، وتقاسم الأسواق أو مراكز التموين كما هو الحال عليه في بلدان عربية أقل تنمية من المغرب، وهذا ما اعترف به رئيس مجلس المنافسة لـ"المشعل" عبد العالي بنعمور، كما تجدونه في الحوار المصحوب بهذا الغلاف.

لم يعد الأمر يتعلق بكلام صحافة، كما اعتاد المسؤولون اتهام نشطاء الإعلام، بل هؤلاء أبناء الدار ينطقون، ويصرحون بحقيقة هذا الاختلال العميق بالمغرب، وجاء قرار تعويم الدرهم، ليزيد من مخاوف المهتمين الذين دقوا ناقوس الخطر من زحف موجة الغلاء وتأثيرها على جيوب الأسر المغربية، لم يسر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني سوى على إثر خطى سابقه عبد الإله بن كيران، وتم حذف دعم الدولة لمواد استهلاكية لدى المغاربة مثل السكر وغاز البوطان، وهو ما دفع بالمندوب السامي للإحصاء لكي يطلق عبارة اقتصادية مليئة بالدلالات وهي "الإجهاد الاقتصادي" الذي يعاني منه جل المغاربة من ذوي الدخل المحدود خاصة.

إن غياب ضوابط المنافسة ساهم بشكل كبير في شكوى المواطنين من غلاء المعيشة بالمغرب، فانفلات أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات المقدمة للمستهلكين مست مصاريف التعليم والصحة والسياحة وليس فقط الغذاء، وهو ما يطرح معضلة سوسيو اقتصادية تطرح باستعجال ضرورة إبداع حلول ناجعة توازي بين القدرة الشرائية لأغلب المواطنين وحرية السوق، إذ المستفيد الأول من عملية تحرير الأسعار والخضوع لميكانيزم الطلب والعرض هو الشركات الكبرى خاصة، والمشكل الأكبر هي ردود الأفعال الاجتماعية غير المتوقعة والتي أفرزت أكثر من مرة هزات اجتماعية كبرى.. فلننتبه!

غلاء المعيشة في المغرب

لم تأت احتجاجات المغاربة ضد غلاء المعيشة من فراغ!! فأسعار المواد الإستهلاكية والخدمات الأساسية ليست رحيمة بالقدرة الشرائية للمواطنين ومستوياتها تأبى التراجع في زمن امتناع حكومة سعد الدين العثماني عن تحسين الدخل.

في سياق هذا الوضع المتأزم، يتساءل المستخدم البسيط الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجر، الذي يقل عن سقف 2600 درهم شهريا بالقطاع الخاص و3 آلاف درهم بالقطاع العام، عن كيفية مواجهة الغلاء المستشري في أثمنة اللحوم الحمراء والأسماك والقطاني والخضر والفواكه والتمور وغيرها من المنتجات الغذائية التي يكثر الإقبال على استهلاكها في شهر رمضان الأبرك.

ولعل المثير في نازلة التردي المعيشي للمواطنين، هو أن لهيب الغلاء الذي يقض مضجع الأسر المغربية، لا يقتصر فقط على ذوي الدخل المحدود وأصحاب الأجور الدنيا، بل يطال كذلك الطبقات المتوسطة التي لم تعد قادرة على مقاومة متطلبات العيش، بفعل غلاء أثمنة الوقود وتحليق أسعار خدمات التعليم والصحة والسفر والسياحة وغيرها فوق القدرة الشرائية لهذه الفئات الإجتماعية، وهو ما جعل موقعها الطبقي يهوي شيئا فشيئا في اتجاه الأسفل، مكرسا بذلك حقيقة اتساع الهوة بين فقراء وأغنياء هذا الوطن.

وفي الوقت الذي أكد عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة في تصريح لـ"المشعل"، أن عمق إشكالية غلاء المعيشة، يكمن في غياب الضوابط والآليات الضامنة لحرية المنافسة وشفافيتها، والتي من شأنها، حسب قوله، ضبط إيقاع الأسعار وتجويد المنتوج الإستهلاكي أو الخدماتي، فإن وديع مديح رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، أشار في تصريح مماثل إلى أن انفلات أسعار المواد الإستهلاكية والخدماتية، لم ينعكس فقط على الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل، بل أيضاً الفئات الإجتماعية المتوسطة التي لم تعد تقوى على مواجهة التكاليف المرتفعة لنفقات المعيشة، وتحديدا مصاريف التعليم والصحة والسفر والسياحة وغيرها.

أما نور الدين مضيان رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، فقد أكد أن حزب الميزان بصدد إنجاز دراسة لتشخيص وتقييم الوضعية المعيشية للمغاربة في سياق الإكراهات المرتبطة بارتفاع مستويات الأسعار وامتناع الحكومة عن تحريك الملف الإجتماعي، وتحديدا شقه المرتبط بالزيادة في الأجور، مضيفا أن حزب الإستقلال سيعمل في إطار نتائج هذه الدراسة بتقديم حلول ومقترحات لتجاوز المعضلة السوسيو اقتصادية في بلادنا.

تفاصيل أخرى تتطرق لها "المشعل" في هذا الملف.

المغاربة يشكون ارتفاع الأسعار ووزارة لحسن الداودي تغرد خارج السرب

كعادتها، غردت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة والمكلفة بالشؤون العامة والحكامة، خارج سرب المواطنين الذين اكتووا بلهيب الغلاء، وذلك في بلاغ صادر عن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان، حيث اعتبرت اللجنة في تقرير لها، أن أسعار جل المواد عرفت انخفاضا ملحوظا، وخصوصا الخضر من قبيل الطماطم والبصل والبطاطس.

الوزارة التي تجاهلت حقيقة الغلاء الذي تعرفه باقي مواد الإستهلاك الأخرى، سعت إلى حصر نطاق المنتجات التي ارتفعت أسعارها خلال رمضان، في أثمنة الحمص، مقرة بالإرتفاع النسبي الذي سجلته خلال الأسبوع الأخير من شهر شعبان، حيث ربطت أسباب غلاء منتوج الحمص بكثرة الطلب على استهلاك هذه المواد والنقص المسجل في مستويات عرضها بالأسواق، في الوقت الذي تمت فيه تغطية هذا النقص، باستيراد 3500 طن منه، موجهة للإستهلاك اليومي للمواطن.

وعلى مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، قالت وزارة الداودي إن تدخلات اللجن المختلطة للمراقبة التي يرأسها الولاة والعمال بمختلف عمالات وأقاليم المملكة همت مراقبة 16 ألف و974 نقطة بيع خلال الفترة الممتدة من 16 أبريل إلى 16 ماي، والتي أفضت إلى تسجيل 571 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وفيما يتعلق بجودة المواد الغذائية، فقد تم حجز وإتلاف 1210 طن من المواد الغذائية والتي تتضمن 911 طناً من الحبوب والدقيق ومشتقاته، إضافة إلى 253 طن من الشاي والسكر والقهوة، و11 طن من اللحوم والأسماك، 10 طن من الفواكه والخضر، إضافة إلى 25 طناً من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا في شهر رمضان.

* عبد العالي بنعمور

الأسعار حرة لكنها تحتاج إلى ضابط إيقاع

أكد عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة في تصريح لـ"المشعل"، أن الإشكالية المطروحة على القدرة الشرائية للمغاربة، ليست وليدة الأسعار المرتفعة أو المنخفضة في الأسواق، ما دامت مستوياتها حرة وخاضعة لميكانيزمات العرض والطلب على المنتوج الإستهلاكي أو الخدماتي بشكل عام، مبرزا أن عمق هذه الإشكالية يكمن في غياب الضوابط والآليات الضامنة لحرية المنافسة وشفافيتها، باعتبار أن ذلك، يضيف بنعمور، هو الذي يسمح بضبط إيقاع الأسعار وتجويد المنتوج الإستهلاكي أو الخدماتي وتوفير الأجواء الملائمة لخفض سقف الأثمنة ومنع انفلاتها على النحو الذي ينتهك الشروط المتضمنة في قانون حرية الأسعار والمنافسة.

واعتبر رئيس مجلس المنافسة، أن اقتصاد السوق لن يخدم مصلحة المستهلك، في غياب هذه الضوابط والآليات التي تعد ضرورية وحيوية لضمان اشتغال السوق الحرة في جو تنافسي شفاف بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، مشيرا إلى أن هناك عددا من المواد والخدمات الرائجة في السوق المغربي، تعاني من هذا الخلل المسبب لارتفاع أثمنتها بكيفية لا تخدم أهداف اقتصاد السوق الذي اختاره المغرب لغاية خدمة المصلحة الإستهلاكية للمواطنين، وليس الإضرار بها، يؤكد مصدرنا.

في هذا الصدد، أكد عبد العالي بنعمور، أن تداعيات حملة "المقاطعة" التي تستهدف منذ أسابيع بعض المنتوجات الإستهلاكية، في ظل المخاوف من اتساع نطاقها، تبرز بأن هناك حاجة ملحة لإحياء مجلس المنافسة عبر الإسراع في تسمية أعضائه ورئيسه، مشيرا إلى أن هذه الحاجة لا تمليها فقط انعكاسات الأزمة الناجمة عن حملة المقاطعة، ولكن أيضاً للإعتبار الأهم الذي يتعلق بالدور الحيوي الذي يلعبه مجلس المنافسة على مستوى تقنين اقتصاد السوق الذي لا يمكنه بأي حال من الأحوال، أن يشتغل لوحده في غياب ميكانيزمات التقنين المكفولة عمليا لمجلس المنافسة دون غيره.

وأكد بنعمور أن وعيه بأهمية الدور الذي يجب أن يلعبه المجلس الذي يرأسه، على مستوى تقنين الأسعار وضبط اختلالات اقتصاد السوق الوطني وضمان التطبيق السليم لقانون حرية الأسعار والمنافسة، دفعته قبل شهرين، أي قبل انطلاق شرارة حملة "المقاطعة"، إلى مراسلة الديوان الملكي، بتنسيق وتشاور مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وذلك لغاية التماس تحريك مسطرة تعيين أعضاء مجلس المنافسة ورئيسه.

* رئيس مجلس المنافسة

هكذا تُحَدَّد الأسعار في غياب مجلس المنافسة!!

ينص قانون حرية الأسعار والمنافسة في المادة 2 على أن أسعار السلع والمنتجات والخدمات، تحدد عن طريق "المنافسة الحرة"، لكن المادة 4 من نفس القانون، تشير إلى إن حرية الأسعار والمنافسة "لا تحول دون إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض الأسعار بشكل فاحش..."

المشكل المطروح هو أن تطبيق ما تنص عليه هذه المادة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، يصطدم بعقبة ظلت قائمة منذ خمسة سنوات، وتتحدد في كون الإستشارة مع مجلس المنافسة أصبحت غير ممكنة، بعد أن انتهت ولاية رئيس وأعضاء هذا المجلس منذ سنوات، دون أن تتم إعادة تجديد تركيبته، إذ ظل بدون أي اختصاص أو صلاحية في هذا الباب على امتداد هذه الفترة الزمنية.

الفواكه... نار يا حبيبي نار

على غرار الأسماك واللحوم الحمراء والقطاني وغيرها، نحت أسعار الفواكه في اتجاه تصاعدي، وخاصة الأصناف الأساسية منها كالتفاح والموز والليمون التي سجلت زيادات ملموسة تراوحت بين 3 و 6 دراهم في الكيلو، في الوقت الذي لم تسلم فيه أثمنة باقي المنتجات الأخرى، من شبح الغلاء، مع أن الفارق بين مستويات الأسعار المتداولة في تسويقها بين سوقي الجملة والتقسيط، جد كبير، وهو التفاوت غير المبرر الذي تعود أسبابه حسب مهنيين، إلى سلوكات المضاربة التي يقوم بها عدد من التجار، إلى جانب تعدد الوسطاء في ظل عجز الحكومة عن ضبط أسعار المواد الإستهلاكية في السوق المغربية.

ويؤكد هؤلاء المهنيون، وجود لوبيات تتحكم في السوق المغربية التي لا تخص فقط منتوجات الفواكه، بل أيضاً الخضر والأسماك وغيرها، معتبرين أنها هي التي دفعت إلى تطبيق القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي أخرجته الحكومة السابقة إلى الوجود بهدف تمكينها من بيع المواد الإستهلاكية بالثمن الذي تريد

ويرى هؤلاء أن الرقم الأخضر الذي وضعته الحكومة كإجراء للتبليغ عن حالات ارتفاع الأسعار أو الإحتكار، ليس كافيا ولن يحد من ارتفاع الأسعار، مبرزين أن ما يجب على الحكومة أن تقوم به، هو أن تضرب بيد من حديد على المضاربين وعلى المتلاعنين بالأسعار، وأن يكون عملها على مدار السنة وليس بشكل موسمي

اللحوم الحمراء.. ممنوعة على "دراويش" المغرب

بمتوسط زيادة قدرها 10 دراهم في الكيلو، ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق، لتبلغ سقف 80 درهما للكيلو الواحد من ًًمنتوج الغنمي، مقابل 75 درهما للبكري، وهو ما شكل ضررا ملموسا على القدرة الشرائية للمواطنين، وخصوصا أصحاب الدخل المحدود.

ويؤشر واقع الأرتفاع المسجل في أثمنة منتوجات اللحوم الحمراء خلال هذه الأيام، على حقيقة العرض الضعيف لهذه المنتوجات بالأسواق، حيث يؤكد عدد من الجزارين الذين تحدثوا لـ"المشعل" أن أسباب ضعف إمدادات الأسواق باللحوم الحمراء، تعود لتوجه عدد من الكسابة إلى الإحتفاظ بأغنامهم فئة الضيعات وعدم اللجوء إلى بيعها للمجازر، وذلك بالنظر لإيجابيات الموسم الفلاحي والتساقطات المطرية الهامة التي أعفت هؤلاء الكسابين من تكاليف الأعلاف وشجعتهم على تربية الماشية في انتظار عرضها في الأسواق بمناسبة عيد الأضحى المقبل وبيعها بأثمنة مرتفعة، توضح مصادرنا.

ويؤكد هؤلاء الكسابين أن ضعف عرض منتوجات اللحوم الحمراء في الأسواق خلال هذه الفترة تسبب في رفع أسعار الغنمي إلى سقف 80 درهما للكيلو، مقابل 75 درهما للكيلو في غضون أسابيع قليلة، وذلك في معطى يؤكد حقيقة ضعف تموين عدد من أسواق المملكة باحتياجات المستهلكين من اللحوم الحمراء

في ظل هذه الحقيقة، يؤكد بعض الجزارين أن اللحوم الحمراء التي يتم تسويقها حاليا بالأسواق، تقتصر بنسبة عالية على لحوم النعجة، وذلك بالنظر لتوجه الكسابين إلى احتكار الخرفان التي تتوفر لديهم في الضيعات، حيث أشارت المصادر ذاتها، إلى أن ارتفاعات الأسعار المسجلة تهم بالأساس لحوم الخروف التي تعرف ضعفا في مستويات عرضها بالأسواق، إلى جانب لحوم البكري بنسبة غلاء أقل

أسعار الأسماك.. أرقام قياسية أربكت ميزانية الأسر

تكتوي الأسر في أيام شهر رمضان، بلهيب الغلاء الذي يطال أثمنة منتجات الأسماك، وفي مقدمتها الأصناف الأساسية في إعداد طبق الإفطار اليومي للمغاربة من قبيل سمك السردين الذي ارتقى سعره بالأسواق إلى 30 درهما للكيلو، في الوقت الذي سجلت فيه أثمنة باقي المنتوجات السمكية كالصول والميرلان والقيمرون والكلمار، أرقاماً قياسية لم تتحملها القدرة الشرائية للأسر المغربية

ويؤكد بعض التجار في تصريحات لـ"المشعل"، أن ارتفاعات أسعار السمك تعود بالأساس لتزايد الإقبال على استهلاكها في شهر رمضان، وهو الأمر الذي يترتب عنه اختلال في ميزان العرض والطلب، بالتزامن مع ضعف إمدادات الأسواق رغم تطمينات الحكومة وتدخلات جمعيات حماية حقوق المستهلكين

في ظل تداعيات هذا السيناريو الذي أصبح يحدث سنويا خلال شهر رمضان، يلجأ بعض تجار الأسماك بالجملة في مثل هذه المناسبة إلى تخزين كميات كبيرة من منتوجات السمك الأبيض وفواكه البحر في وحدات التبريد، وذلك من أجل إعادة بيعها للمستهلك بأثمنة مرتفعة خلال شهر رمضان، مستغلين وضعية النقص المسجل في تموين الأسواق بمنتوجات الأسماك.

وفي الوقت الذي أكد بعض المهنيين في تصريحات لـ"المشعل" أن سوق السمك في رمضان، يعرف سنويا ضعفا في العرض، وخصوصا منتوج السردين الذي يكثر عليه الإقبال من طرف المستهلكين، أفادنا مصدر مسؤول بعمالة المحمدية أن إشكالية الضعف المسجل في تموين الأسواق، يرتبط في جزء منه بسلوكيات بعض تجار السمك، مؤكدا أن مصالح المراقبة قد عبأت موظفيها من أجل العمل على رصد المخالفات التي يتم ارتكابها في حق المستهلكين في مثل هذه المناسبة، من قبيل عدم إشهار لائحة الأسعار ومحاربة ظاهرة تعدد الوسطاء.

أما المهنيون، فيرون أن الغلاء الذي تعرفه أثمنة الأسماك في شهر رمضان، فيرتبط في بعض الحالات بظاهرة المضاربة التي تتسبب في ارتفاع الأسعار، إلى جانب العوامل المرتبطة بتوقف أنشطة الصيد البحري خلال الفترات الماضية، بفعل تردي أحوال الطقس، وهو الواقع الذي أكدته إحصائيات المكتب الوطني للصيد، عندما أشارت إلى أن حجم منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي التي جرى تفريغها بموانىء المملكة، عرفت تراجعا بأزيد من 4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، حيث بلغ محصولها الإجمالي نحو 236 ألف و 863 طن عند متم شهر مارس الماضي.

المصدر ذاته، أوضح أن عمليات تفريغ منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى مداخل الموانىء المتوسطية، أنتجت 5204 طناً، بانخفاض قدره 32 في المائة مقارنة مع شهر مارس 2017، كما سجلت الكميات المفرغة على مستوى الموانىء الأطلسية، انخفاضا قدره 4 في المائة، لتبلغ 231 ألف و 658 طنا

* وديع مديح

الحكومة عاجزة عن حماية المستهلك من بطش الأسعار الملتهبة

أكد وديع مديح رئيس جمعية المستهلكين المتحدين في تصريح لـ"المشعل"، أن شبح غلاء المعيشة في المغرب، لم يعد يهدد فقط القدرة الشرائية للأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود، بل أصبح يطال كذلك الطبقات المتوسطة التي باتت عاجزة عن مواجهة الإكراهات الإجتماعية الناجمة عن ارتفاع تكاليف العيش، وخصوصا في ظل الزيادات المتلاحقة التي طالت أسعار المحروقات وخدمات الصحة والتعليم والسفر والسياحة والنقل وغيرها.

وأوضح مديح في تصريحه لـ"المشعل"، أن الحكومة تكذب على المغاربة في قضايا استهلاكهم، وخصوصا خلال الفترات السنوية التي يكثر فيها الإقبال على تبضع عدد من المواد الإستهلاكية والخدماتية من قبيل شهر رمضان، مستدلا بالبلاغات التي تصدر عنها قبل حلول هذه المناسبة لغاية طمأنة المواطنين بوفرة العرض بالأسواق، حيث أكد أن المستهلكين سرعان ما يكتشفون بعد دخول الشهر الفضيل، أن مضمون هذه البلاغات الحكومية لا يعكس حقيقة ما يجري في الأسواق، ولنا في أمثلة بعض منتجات القطاني كالحمص، إلى جانب التمور والأسماك واللحوم والفواكه وغيرها، خير دليل على وجود نقص في عرض هذه المواد الإستهلاكية بالأسواق الداخلية، على خلاف ما هو مصرح به في الإعلانات الرسمية للحكومة.

واستحضر مديح في انتقاده للحكومة، واقع عجزها عن حماية المستهلكين من بطش الأسعار الملتهبة التي ترتفع بكيفية غير سليمة، أي أنها لا تتم، حسب قوله، في احترام تام لقانون حرية الأسعار والمنافسة، أضف إلى ذلك، يقول الفاعل الحقوقي، لجوء عدد من التجار إلى ممارسات غير مسؤولة، تضر بمصلحة المستهلك اقتصاديا وصحيا، حيث أشار في هذا الصدد، للسلوكات المرتبطة بقيام بعض هؤلاء التجار بتخزين واحتكار بعض المنتجات الإستهلاكية التي يكثر استهلاكها في رمضان مثل الأسماك التي يتم تجميدها وتخزينها إلى حين ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية، وهو السلوك الذي ينتعش خلال أيام رمضان في غياب الآليات الوقائية لحقوق المستهلكين، يشير وديع مديح.

* فاعل حقوقي

تكاليف السفر والسياحة.. ثقل كبير على كاهل الطبقة المتوسطة

ليست وحدها أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية، من يثقل كاهل الأسر المغربية في زمن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، بل أيضاً تكاليف المنتجات الخدماتية كالسفر والسياحة التي لم تعد في مستطاع الطبقة المتوسطة، فبالأحرى الفئات المحدودة الدخل.

ففي توجهات الرؤية الحكومية للمخطط السياحي الذي يراهن على جلب 20 مليون وافد أجنبي في أفق سنة 2020، تغيب للأسف الأسر المغربية التي وجدت نفسها عاجزة عن إيجاد موطئ قدم داخل رحاب فنادق المملكة، بالنظر للشروط المجحفة والأسعار الملتهبة التي تشهرها الوحدات السياحية في وجه الأسر المكونة من زوجين وأطفال، وهو الواقع الذي تزداد مرارته في ظل غلاء تكلفة السفر عبر وسائل النقل الخاصة بفعل ارتفاع أثمنة المحروقات وارتقاء تسعيرة الإستفادة من شبكة الطريق السيار إلى حدود لا تطاق.

في هذا الصدد، قال محمد الذي يمتلك مقهى بشارع الفداء بالدار البيضاء في تصريح لـ"المشعل"، أن كلفة سفره عبر "لوطوروت" إلى مدينة أكادير في نهاية الأسبوع رفقة أفراد عائلته المكونة من زوجة وطفلين، تلزمه أداء ما قيمته 160 درهما كمقابل عن الإستفادة من خدمة شبكة الطريق السيار في مرحلة الذهاب ومثلها في رحلة الإياب، أي 320 درهما في المجموع، تنضاف إلى 1500 درهم ثمن استهلاك الوقود وتناول وجبة الغذاء بإحدى محطات التوزيع، وهو ما يعني أن كلفة السفر تكبده مصروفا يقدر بمبلغ 1820 درهم ذهابا وإيابا.

المرارة الكبرى التي تجرعها محمد في فترة "الويكاند"، لم تقف عند حد الغلاء المستشري في أسعار الوقود وخدمات الطريق السيار وغيره من مستلزمات رحلة السفر، بل تعدتها إلى أسعار المبيت في الفنادق وشروط استفادة الأسر المغربية من غرف للإيواء، حيث أكد في تصريحه لـ"المشعل"، أن الشروط التعجيزية التي تفرضها وحدات الإيواء المصنفة على الأسر المغربية المكونة من زوجين وأكثر من طفل، تعكس مضمون المقولة المصرية الشهيرة "إتفضل من غير مطرود".

ففي حالة محمد الذي ولج إحدى فنادق 4 نجوم بمدينة أكادير رفقة زوجته وطفليه، لحجز ليلة واحدة للمبيت، أكدت له إدارة المؤسسة السياحية، أن العرض العائلي الذي يقترحه الفندق على الأسر مخصص فقط للعائلة المكونة من زوج وزوجة وطفل يقل سنه عن 12 سنة للإستفادة من غرفة واحدة بثمن 700 درهم لليلة الواحدة خارج نفقات الوجبات الثلاثة، مؤكدا أن شروط الإستفادة من خدمات كاملة يفرض ضرورة أداء ما قيمته 1400 درهم في إطار العرض المقترح من طرف إدارة الفندق على الأسرة المكونة من زوجين وطفل دون 12 سنة.

وأضاف المتحدث ذاته الذي اعتاد السفر رفقة عائلته الصغيرة من حين لآحر، وتحديدا في عطل نهاية الأسبوع، أن ثقل الإقامة في الفندق المصنف في خانة أربعة نجوم الذي دأب على النزول فيه بالمدن التي يختار زيارتها، يزداد تفاقما في إطار العروض المقترحة على العائلة المغربية، إذ يجد نفسه ملزما بأداء مبلغ إضافي عن طفله الثاني بقيمة 400 درهم، في الوقت الذي يتم فيه فرض 600 درهم عن الطفل الثالث في حالة توفره لدى العائلة، ليخلص محمد في حديثه لـ"المشعل"، إلى تأكيد الحقيقة التي مفادها أن السياسة الفندقية في بلادنا لا تشجع المغاربة على استهلاك المنتوج السياحي، وذلك بالنظر لارتفاع أسعار خدماته وضعف جودتها، وهو ما يفسر في نظره وفي نظر عدد من المراقبين، أسباب عزوف الطبقات المتوسطة عن السياحة الداخلية وتزايد مستوى إقبالهم على استهلاك المنتوج السياحي ببلدان أجنبية كإسبانيا وتركيا اللتان تقترحان عروضا أفضل لفائدة السياح المغاربة.

محمد الذي أكد لـ"المشعل" أن عطلة الويكاند التي قضاها بمدينة أكادير، كلفته ما مجموعه 4000 ألاف درهم, بين نفقات السفر والمبيت والمأكل والمشرب، لم يخف رغبته في تغيير وجهة سفره في اتجاه الخارج لقضاء عطله المقبلة، علما أن الأسعار التي أشهرها الفندق في وجهه، هي أثمنة غير خاصة بفترة الصيف، التي يبدو أن مهمة الحجز خلالها، لن تكون ميسرة، بالنظر للأثمنة المضاعفة التي يتم الإعلان عنها، والتي تدفع الأسر في حالات كثيرة إلى البحث عن شقق للكراء عوض النزول بالفنادق المصنفة.

لائحة أسعار المواد الأساسية في معيشة المغاربة

اللحوم الحمراء: زيادة 10 دراهم في الكيلو

البكري 75 درهم

الغنمي 80 درهم

القطاني الأساسية في إعداد "الحريرة"

الحمص 30 درهما زيادة 18 درهما

العدس 28 درهم زيادة 10 دراهم

الأسماك

السردين (ديال البلاد) 30 درهما للكيلو

الصول 100 درهم

الميرلان 100 درهم

الكروفيت 150 درهم

الفواكه

التفاح 20 درهما للكيلو

الموز 15 درهما للكيلو

الليمون (نافيل) 10 دراهم

الزبدة 120 درهم

أسعار بعض المنتوجات الخدماتية

السفر على متن السيارة عبر الطريق السيار

من البيضاء إلى أكادير

160 درهما

من البيضاء إلى آسفي

75 درهما

معدل 30 درهما عن كل 100 كلمتر مقطوعة

كلفة استهلاك الوقود

الغازوال

9.90 درهم للتر

البنزين

11.20 درهم للتر

متوسط 60 درهم لكل 100 كلمتر

السياحة

الإقامة في فندق 4 نجوم

العرض العائلي

( أسرة مكونة من زوجين وطفل دون 12 سنة)

عرض عائلة من زوجين وأكثر من طفل

700 درهم لليلة الواحدة (دون نفقات الوجبات وغيرها)

1400 درهم مع خدمات متكاملة

700 درهم لليلة (دون نفقات الوجبات وغيرها) +400 درهم على الطفل الثاني و 600 درهم للثالث

1400 درهم ( مع خدمات متكاملة)+400 درهم على الطفل الثاني و 600 درهم للطفل الثالث

* نور الدين مضيان

حزب الإستقلال يعكف على إنجاز دراسة تشخيصية لوضعية المعيشة في المغرب

قال نور الدين مضيان رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في تصريح لـ"المشعل"، أن حالة الإحتقان الإجتماعي الناجمة عن غلاء المعيشة في المغرب، ستكون موضوع دراسة يعكف حزب الإستقلال على إنجازها، مضيفا أن غاية قيادة الحزب من وراء ذلك، تتحدد في تشخيص وتقييم الوضع القائم على الساحة الإجتماعية وتقديم الحلول لها في سياق الإكراهات المرتبطة بارتفاع الأسعار وجمود الأجور بفعل تعطيل وعدم تقدم الحوار الإجتماعي، يؤكد رئيس الفريق الإستقلالي بالغرفة الأولى.

تصريح مضيان لـ"المشعل" يأتي عقب شروع حزب الإستقلال في ممارسة مهامه كحزب معارض بعد مراجعة خياره القاضي بالمساندة النقدية للحكومة، حيث أفادت مصادر إعلامية، أن قيادة حزب الإستقلال مستاءة من الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع ملف الحوار الإجتماعي وعدم تجاوبها مع مطالب تحسين دخل الطبقة الشغيلة، مشيرة إلى أن الإستقلال يعتزم من خلال فريقيه بغرفة البرلمان، طرح مطلب تخصيص الحكومة لمليار درهم كغلاف لتحسين دخل الأجراء في ظل غلاء المعيشة وارتفاع مستويات الأسعار، وهو الأمر الذي نفاه مضيان في تصريحه لـ"المشعل" عندما قال أن حزب الإستقلال لم يحدد مبلغا ماليا معينا في إطار هذه المبادرة التي تتمثل فقط في إعداد تصورات حول كيفية تجاوز المعضلة السوسيواقتصادية التي تعيشها الأسر المغربية.

ويذكر أن المصادر الإعلامية المدكورة، أشارت إلى أن حزب الميزان قرر التقدم بطلب إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لغاية مطالبته بإدخال تعديلات على قانون المالية الجديد من أجل إيجاد صيغة لصرف زيادات للأجراء بشكل آني.

* رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

* علي لطفي

تكاليف التعليم والصحة لا تُطاق وأسعارها في صعود متواصل

أكد علي لطفي الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل في تصريح لـ"المشعل" أن الأسر المتوسطة في المغرب لم تعد تقوى على مواجهة الزيادات المتواصلة في أسعار خدمات التعليم والصحة بالقطاع الخاص، مضيفا أن الإرتفاع الصاروخي لتكاليفهما يفسر أسباب معاناة بلادنا اجتماعيا واقتصاديا، باعتبار أن التعليم هو مفتاح الخروج من أزمة التخلف وسلامة الصحة شرط أساسي لضمان قوة العقل البشري وتعزيز قدرته على العطاء والإبداع، يؤكد مصدرنا النقابي.

وأوضح لطفي أن التعليم والصحة في بلادنا يسيران بسرعتين متباعدتين، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن تحرير الأسعار بشكل فوضوي، يعني في نظره، تآمر الحكومة ضد المواطن "الذي أصبح يفتقد للحماية المطلوبة ضد فوضى الأسعار التي تضاعفت في حالات بعض المنتوجات الإستهلاكية والخدماتية لثلاثة مرات بعد إنهاء مسار التحرير في سنة 2015" يشير المتحدث ذاته.

واعتبر المسؤول النقابي، أن غلاء المعيشة بالمغرب، هو نتاج وضع اقتصادي غير سليم، "ترتب عنه قتل الطبقات المتوسطة وتفقير الأسر ذات الدخل المحدود من خلال توفير البيئة الملائمة لإنعاش سلوكات المضاربة والإحتكار وفوضى الأسعار"، مضيفا أن ما يعيشه المغاربة اليوم من تردي معيشي، هو نتيجة حتمية وطبيعية لتراكم سياسات متبعة تمتد لربع قرن من الزمن، يؤكد المصدر ذاته.

علي لطفي قال في تصريحه لـ"المشعل"، أن المركزيات النقابية كانت دائماً تطالب الحكومة برفع سقف الأجور وتكييفها مع منحى تصاعد الأسعار، لغاية خلق التوازن المطلوب لمواجهة تكاليف المعيشة، وهو الأمر الذي لم يعد ممكنا في ظل امتناع الحكومة عن تحسين مستويات الدخل واستمرار الأسعار في التحليق فوق القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وأشار الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى أن سياسة تحرير الإسعار التي انتهجتها حكومة بنكيران بكيفية غير مدروسة في شأن مادة المحروقات، أسهمت في رفع نسبة المغاربة الذين يعيشون تحت عتبة الفقر إلى حدود 30 في المائة، باعتبار أن القرار الحكومي ترتب عنه ارتفاع تكاليف النقل وأثمنة السلع والخدمات المرتبطة بالمعاشات اليومية للمواطنين.