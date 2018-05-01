الدفاع الحسني الجديدي يتعاقد رسميا مع محمد اليوسفي ﻿

أكدت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن فريق الدفاع الحسني الجديدي، تعاقد بشكل رسمي مع حارس المغرب التطواني محمد اليوسفي، لتدعيم صفوف الفريق الدكالي خلال الموسم المقبل.

شوف سبور

أكدت مصادر مطلعة لـ"شوف سبور"، أن فريق الدفاع الحسني الجديدي، تعاقد بشكل رسمي مع حارس المغرب التطواني محمد اليوسفي، لتدعيم صفوف الفريق الدكالي خلال الموسم المقبل.

وكشفت نفس المصادر، أن مسؤولي الفريق الدكالي تعاقدوا مع الحارس التطواني، مقابل 100 مليون سنتيم، إضافة إلى انتقال المدافع زكرياء لعيوض بفريق المغرب التطواني، دون الكشف عن مدة العقد، التي قد تتراوح بين موسمين و ثلاث مواسم.

ويذكر أن فريق الدفاع الحسني الجديدي كان قريبا من التعاقد مع حارس الوداد الرياضي و المعار لصفوف اتحاد طنجة، محمد رضى التكناوتي مقابل التنازل عن خدمات سعد لكرو.