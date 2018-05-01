 صادم للرياليين.. بعد زيدان رونالدو يعلن رحيله عن الريال ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو : هذه هي العلامة والتقييم التي منحتها لجنة الفيفا للملف المونديالي المغربي وكيفية التصويت | بووز

فيديو : هذه هي العلامة والتقييم التي منحتها لجنة الفيفا للملف المونديالي المغربي وكيفية التصويت

استئنافية مراكش تنظر في ملف بيدوفيل مغربي يحمل جنسية أمريكية متورط في اغتصاب فتيات قاصرات ومتزوجات وتصويرهن في مشاهد بورنوغرافية | حوادث و حقوق

استئنافية مراكش تنظر في ملف بيدوفيل مغربي يحمل جنسية أمريكية متورط في اغتصاب فتيات قاصرات

نزار بركة يبعث رسالة للمستشار الاستقلالي الذي أحرق جسده بسبب قفة رمضان نواحي الخميسات | مجتمع

نزار بركة يبعث رسالة للمستشار الاستقلالي الذي أحرق جسده بسبب قفة رمضان نواحي الخميسات

التهيئة الجديدة لزاكورة تجهز على ساحة تاريخية ومطالب شعبية بحمايتها من الإندثار | بوليتيك

التهيئة الجديدة لزاكورة تجهز على ساحة تاريخية ومطالب شعبية بحمايتها من الإندثار

بالفيديو..الطفل عمر يعود لحضن والديه و اللي خطفوه شافو نداء الأب و حطوه فالرباط | مجتمع

بالفيديو..الطفل ''عمر'' يعود لحضن والديه و اللي خطفوه شافو نداء الأب و حطوه فالرباط

خــاص:بسبب الحوت ترمضنات على راجلها فدرب غلف فكازا و صيفطاتو للسبيطــار | حوادث و حقوق

خــاص:بسبب ''الحوت'' ترمضنات على راجلها فدرب غلف فكازا و صيفطاتو للسبيطــار

دراسة مسربة لمسار القطار بمدينة أكادير تشعل الفيسبوك وتثير عدة تساؤلات | بوليتيك

دراسة مسربة لمسار القطار بمدينة أكادير تشعل الفيسبوك وتثير عدة تساؤلات

عــــاجل: لاعب كرة قدم دار كسيدة خايبة في رمضان نواحي الدارالبيضاء وهاشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

عــــاجل: لاعب كرة قدم دار كسيدة خايبة في رمضان نواحي الدارالبيضاء وهاشنو وقع ليه

نساء الفريز ..مغربيات يتحدثن عن حقيقة تعرضهن للاغتصاب بالحقول الاسبانية | مجتمع

''نساء الفريز'' ..مغربيات يتحدثن عن حقيقة تعرضهن للاغتصاب بالحقول الاسبانية

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

صادم للرياليين.. بعد زيدان رونالدو يعلن رحيله عن الريال

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 13:50 صادم للرياليين.. بعد زيدان رونالدو يعلن رحيله عن الريال | سبور
صادم للرياليين.. بعد زيدان رونالدو يعلن رحيله عن الريال
أكد كريستيانو رونالدو لاعب فريق ريال مدريد، لزملائه أنه سيرحل عن الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن رحيل مدربه زين الدين زيدان.

" شوف سبور"

أكد كريستيانو رونالدو لاعب فريق ريال مدريد، لزملائه أنه سيرحل عن الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن رحيل مدربه زين الدين زيدان.

وكشفت صحيفة "ماركا" أن رونالدو أكد للاعبين أنه قرر الرحيل عن فريق ريال مدريد، موضحة أن اللاعبين كانوا يعلمون أن نهائي "التشامبيونز ليغ" في كييف، كان هو اللقاء الأخير للنجم البرتغالي بقميص الفريق، لكنهم لم يتوقعوا إعلان اللاعب لذلك بعد حصد اللقب القاري مباشرة.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد لا يريد الاستغناء عن رونالدو، وأنه يعتمد على قيمة الشرط الجزائي في عقد "الدون"، والمقدرة بمليار يورو، لمنعه من الرحيل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب ريال مدريد رونالدو زين الدين زيدان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الدفاع الحسني الجديدي يتعاقد رسميا مع محمد اليوسفي | سبور

الدفاع الحسني الجديدي يتعاقد رسميا مع محمد اليوسفي

غامبيا تطيح بالمنتخب المغربي لأقل من 23 سنة | سبور

غامبيا تطيح بالمنتخب المغربي لأقل من 23 سنة

فيفا يكشف عن الفيديو الرسمي لمونديال روسيا 2018 | سبور

فيفا يكشف عن الفيديو الرسمي لمونديال روسيا 2018

حسنية أكادير يفتتح الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع لاعبين شابين لتعزيز صفوفه | سبور

حسنية أكادير يفتتح الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع لاعبين شابين لتعزيز صفوفه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..دفاع بوعشرين يُـعرقل جلسة الاستماع للشهود خلال أشغال الجلسة السرية | بــووز
منذ 13 دقيقة

بالفيديو..دفاع بوعشرين يُـعرقل جلسة الاستماع للشهود خلال أشغال الجلسة السرية

بالفيديو:كروط يتهم شاهدة في ملف بوعشرين بالكذب على القاضي في الجلسة السرية | بــووز

بالفيديو:كروط يتهم شاهدة في ملف بوعشرين بالكذب على القاضي في الجلسة السرية

تصريحات غير متوقعة..ساكنة جمعة السحيم تطالب بإقامة الحد على الخطاف و صاحبتو الي شرملوهم صحاب شرع اليد فرمضان+حقائق مثيرة عن الخطاف وهاشنو كان كايدير | بــووز

تصريحات غير متوقعة..ساكنة جمعة السحيم تطالب بإقامة الحد على الخطاف و صاحبتو الي شرملوهم صحاب شرع اليد فرمضان+حقائق مثيرة عن الخطاف وهاشنو كان كايدير

بالفيديو..شركة للنقل العمومي بوجدة تقوم بمبادرة رائعة في رمضان | بــووز

بالفيديو..شركة للنقل العمومي بوجدة تقوم بمبادرة رائعة في رمضان

﻿

آخر المستجدات

فيديو : هذه هي العلامة والتقييم التي منحتها لجنة الفيفا للملف المونديالي المغربي وكيفية التصويت | بووز
منذ 24 دقيقة

فيديو : هذه هي العلامة والتقييم التي منحتها لجنة الفيفا للملف المونديالي المغربي وكيفية التصويت

استئنافية مراكش تنظر في ملف بيدوفيل مغربي يحمل جنسية أمريكية متورط في اغتصاب فتيات قاصرات ومتزوجات وتصويرهن في مشاهد بورنوغرافية | حوادث و حقوق

استئنافية مراكش تنظر في ملف بيدوفيل مغربي يحمل جنسية أمريكية متورط في اغتصاب فتيات قاصرات

نزار بركة يبعث رسالة للمستشار الاستقلالي الذي أحرق جسده بسبب قفة رمضان نواحي الخميسات | مجتمع

نزار بركة يبعث رسالة للمستشار الاستقلالي الذي أحرق جسده بسبب قفة رمضان نواحي الخميسات

التهيئة الجديدة لزاكورة تجهز على ساحة تاريخية ومطالب شعبية بحمايتها من الإندثار | بوليتيك

التهيئة الجديدة لزاكورة تجهز على ساحة تاريخية ومطالب شعبية بحمايتها من الإندثار

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.