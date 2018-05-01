صادم للرياليين.. بعد زيدان رونالدو يعلن رحيله عن الريال ﻿

أكد كريستيانو رونالدو لاعب فريق ريال مدريد، لزملائه أنه سيرحل عن الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن رحيل مدربه زين الدين زيدان.

" شوف سبور"

أكد كريستيانو رونالدو لاعب فريق ريال مدريد، لزملائه أنه سيرحل عن الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن رحيل مدربه زين الدين زيدان.

وكشفت صحيفة "ماركا" أن رونالدو أكد للاعبين أنه قرر الرحيل عن فريق ريال مدريد، موضحة أن اللاعبين كانوا يعلمون أن نهائي "التشامبيونز ليغ" في كييف، كان هو اللقاء الأخير للنجم البرتغالي بقميص الفريق، لكنهم لم يتوقعوا إعلان اللاعب لذلك بعد حصد اللقب القاري مباشرة.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد لا يريد الاستغناء عن رونالدو، وأنه يعتمد على قيمة الشرط الجزائي في عقد "الدون"، والمقدرة بمليار يورو، لمنعه من الرحيل.