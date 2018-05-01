نزار بركة يبعث رسالة للمستشار الاستقلالي الذي أحرق جسده بسبب قفة رمضان نواحي الخميسات ﻿

قام عبد الاله البوزيدي عضو اللجنة التنفيدية لحزب الاستقلال ، بزيارة للاطلاع على الحالة الصحية بوشتى البوعبيدي المستشار الذي أحرق جسده احتجاجا على طريقة توزيع قفة رمضان نواحي الخميسات يوم امس

شوف تيفي

قام عبد الاله البوزيدي عضو اللجنة التنفيدية لحزب الاستقلال ، بزيارة للاطلاع على الحالة الصحية بوشتى البوعبيدي المستشار الذي أحرق جسده احتجاجا على طريقة توزيع قفة رمضان نواحي الخميسات يوم امس الجمعة.

وحمل البوزيدي رسالة من الأمين العام للحزب نزار بركة..وأخبره أنه يتابع عن كتب حالته الصحية ، والوضعية الاجتماعية بجماعة عين السبيت..

البوعبيدي تعرض للحروق بسبب ردة فعل عن مجموعة من الخروقات والتجاوزات والاعتداءات من طرف من يدبرون الشأن المحلي بجماعة عين السبيت وليس فقط توزيع القفة الرمضانية..حسب مصادر مقربة..وعلمت "شوف تيفي " أن وفدا استقلاليا قام بزيارة للمستشار البوعبيدي.